[有雷慎入] 《夫妻的世界》每集片头设计都暗藏剧情玄机！

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韩剧《夫妇的世界》（又译《夫妻的世界》）开播至今话题不断，第八集收视率就突破20％，剧情紧凑精彩外，片头的《부부의 세계》设计上竟也藏了伏笔，仔细回顾可以发现都提醒了该集的关键点。

韩国YouTuber 입소문tv2专门分享戏剧回顾和分析，22日更新影片透露连续8集剧名上图案不同并不是单纯设计，而是暗藏了当集重点及高潮点的暗示。

第一集：7点30分池善雨家的时钟

池善雨接儿子李俊英下课时，意外得知李泰伍一直是下午5点准时下班却骗是7点，这也让她一到家就看著时钟，正好7点30分对方就回来了。

第二集：纸杯

吕多景为了让池善雨早点知道自己的存在，不惜刻意挂号还接连说出与李泰伍进行性行为的频率，最后拿起对方递上的纸杯去接尿，再对池善雨投下自己已经怀孕的震撼弹。

第三集：停车场取票机

吕多景知道李泰伍失去妈妈时，虽然明知道不该去但可能认为对方当下很需要自己，下定决心取出停车场票劵开进告别式场地。也因为这样，池善雨第一次亲眼看见李泰伍和吕多景在一起且亲密的模样。

第四集：池善雨夜跑

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李泰伍大半夜说因为公司有急事而出门，池善雨知道其实根本只是谎言，打给帮忙监控收集资料的闵贤书也是无人回应，心情实在太闷只好出门慢跑，就在这时候遇见了邻居孙在赫，也让她决定要利用孙在赫来报复。

第五集：朴仁圭在没水的游泳池奔跑

朴仁圭发现了池善雨开的处方笺，并用此威胁韩币3000万元（约台币73万元），这个发展让池善雨感到无助徬徨，这也让对方决定要结束一切，所以就带著李泰伍去吕多景的家摊牌。

第六集：河流和草原

池善雨著急把李俊英带走一路开到荒凉处，但儿子没办法接受父母离婚并觉得妈妈疯了，最后她决定回家并故意不提及李俊英是否安全惹怒李泰伍，最后被推去撞牆头破血流，让李泰伍被下2年禁止接近令、成功离婚并让儿子选择了自己。

第七集：丢红色睡衣

池善雨为了找李俊英而到李泰伍的新家，结果发现吕多景的睡衣款式似曾相似，这才明白原本以为是自己喜欢才买的睡衣，其实是迎合李泰伍才买的，这也让她一回家就崩溃全部丢掉。

第八集：猎枪

池善雨为了加入丽友会，票选中最后一张同意票是吕多景投出，这也象徵了她们之间下一波衝突的起点。

新闻摘自：ettoday

照片摘自网络