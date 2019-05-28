有雷慎入！《我只喜欢你》甜蜜收官，20句经典对白高甜合集。

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全程高甜的大陆青春校园剧，迎来了大结局啊啊啊！乔默CP经历10年的恋爱，终于“从校服穿到婚纱”，有情人终成眷属啦！而另一对受关注的CP 女主角的哥哥赵观潮和闺蜜郝五一原本争执分手，最终也和好如初。观潮下跪求婚的闪光弹桥段，简直要闪瞎小编啦！

除了剧情疯狂撒糖以外，剧里各种经典的对白，不管是高甜的告白，还是哥哥对妹妹的宠溺，以及闺蜜打风也散不了的对白，也让少男少女们津津乐道：

1、乔一：“我俩认识得有十三年了 对 是三年了 这刚开始吧 是同桌 他对我态度可差了”

言默：“我有吗”

乔一：“当然 你一开始看我的时候 眼睛都在放冷箭 你就不能 对自己的新同桌 态度好点吗”

言默：“对不起啊 毕竟谁也不知道 当时在我旁边坐下的 是我老婆”

2、乔一：“前面地铁站把我放下吧，我 不能跟你一起上班啊！万一被他们看见，肯定得误会。”

言默：“这怕什么？我不是中年秃顶的土豪老板，你也不是年轻貌美的女大学生。”

乔一：“你喜欢年轻貌美的女大学生啊？”

言默：“不喜欢，我只喜欢你。”

3、乔一：“老公 知道今天什么日子吗”

言默：“什么日子”

乔一：“今天是我们两个结婚 九百八十七天的纪念日”

言默：“你每天都算啊 所以呢”

乔一：“不该有点什么表示吗”

言默：“只有养猪才会记录 安全生产的天数”

乔一：“真是嫁错人了 人家杰伦也是一月生的 为什么那么浪漫”

言默：“想要什么直说吧”

乔一：“谁稀罕啊”

言默：“给个面子 就当是给我庆祝”

乔一：“庆祝什么”

言默：“庆祝我安全养猪 九百八十七天”

4、「刚谈恋爱那会儿，我对这段感情没有把握，他又是很固执的人，每次吵架都是我主动和好。有一回吵架，他晾了我一星期，我厚着脸皮跟他认错，他冷着脸不理，那天正好车里在放张悬的《宝贝》，里面有一句“我的小鬼小鬼，逗逗你的眉眼，让你喜欢这世界”，我说这歌词写的不就是你吗，跟个小孩儿似的要人哄好像全世界都是你的，我自说自话了半天，声音越来越小，越来越哽咽，心里委屈得要死，心想不理就算了大不了分手老娘不伺候了，正好到我公司楼下，他停车，我正准备拉门，听到他在后面闷闷地说:“我不喜欢这世界，我只喜欢你。”我眼泪刷一下就流下来」– 赵乔一

5、「现在是下午时间六点，想和大家分享，我在书里看到的一句话：只是春光如此，却不得见你。作者应该是写给某个已经失去了的人，此刻如此美妙的时光，如果你在就好了。」–赵乔一

6、费大川：“我们每一个人，遇见真爱的几率，可能只有那百分之一。不过我相信，总会有一个人，为了你，放弃那百分之九十九，把你当成生命里的唯一，翻山越岭地来找你了。”

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7、赵乔一：“我一直觉得周杰伦的演唱会，一定要跟喜欢的人去看才会有意义。因为这个样子等全场合唱七里香的时候，你就可以回头，然后望着他唱：我继续写把对你的爱写进诗的结尾，你是我唯一想要的了解。”

8、“虽然你很漂亮，但我妹妹是我的底线”

9、“我妹妹内心有种很强大的力量，支撑她经历苦难，还能心存善良，乐观坚强。她是我最佩服的人。”

10、乔一：“我呀，就是因为觉得有哥哥，所以才觉得不用坚强的。我想到有你能陪我长大，就觉得很幸福了。什么都不用怕，走夜路也不用怕，摔跤了也不用怕，考砸了也不用怕，被欺负也不用怕，因为我身后一直有保护我的家人们，所以在哪儿跌倒都不要紧，永远都可以被扶起来。”

观潮：“所以呀 不要跑太远 让我随时都能找到你”

11、“没办法，妹妹太要强了，哥哥什么都帮不了，只能帮你哭了。”

12、“你知道什么是真正的朋友吗？陪你一起患难、陪你一起成长，遇到这样的朋友，要拿命去珍惜的。”

13、“我就是帮亲不帮理 你们不许欺负我家乔一”

14、“哈利波特有呼神护卫，我们这个世界，也有一句咒语，它叫“我需要你的帮助”，有时候你要主动说出来，有时候是帮助你的人自动感应得到，无论是哪一种，都会有好事发生”

15、“聪明的小孩，不管学到多晚，第二天都会跟别人说：“我昨天八点就睡了。”但其实，笨蛋也挺怕人家知道，她在努力的。每一次尝试，都会有声音嘲笑说：“自不量力”，于是上进心这种东西，就变得难以启齿。笨蛋也有笨蛋的生存之道，假装不在乎就好了。”

16、“不喜欢不可以当面说，喜欢同样不可以当面说。”

17、“聪明的人其实背后都在努力，看起来冷漠的人，也有温暖的一面。实际上最笨的人，也想过努力。眼睛看到的都不是真相，真相是需要时间去证明的。”

18、“我们从小都被教育要诚实，可突然有一天，你就发现周围所有人，都学会了撒谎。有的人撒谎是为了自己，有的人撒谎是为了别人。”

19、“妈妈是全世界最唠叨的人，也是最好哄的人，因为，她爱我比我爱她多得多。”

20、“我们都不知道，未来是什么样子。但是未来就在前方，迈向它的每一步，都是迷茫而艰难的，但是我们依然要用尽全力。未来是会发光的，而努力奔向它的你，也在发光。”

（资料来源：《我只喜欢你》小说/电视剧，图片摘自网络）