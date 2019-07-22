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有图有真相，章子怡被爆怀孕了？！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
有图有真相，章子怡被爆怀孕了？！
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章子怡2015年和汪峰结婚，同年生下一女醒醒，虽然已经40岁了依然保养得宜，每次出场都让人讚叹她的身材与美貌。近日她被目击到穿著宽松洋装现身街头，小腹明显凸起，全身飘出浓浓孕味，疑似又怀了第二胎。

近日被拍到亲自出门接女儿醒醒放学，身旁有一助理陪同，只见她戴著超大遮阳帽，身穿宽鬆碎花洋装，走路速度相当缓慢，其中一张还被拍到小腹明显凸起的模样，引起外界讨论。

章子怡曾经说想要一手抱一个要生2个孩子，同时也想替丈夫一圆儿子梦，而这个愿望遭爆料已经成真，她不只已经预订了月子中心，4月在机场和汪峰一起被拍到时整个人包得紧紧能看出变得较丰腴，目前除了坎城影展外的工作都不会再接，就是为了专心养胎。汪峰工作人员向中国媒体回应：“艺人私事不清楚。”

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章子怡过去和袁咏仪张嘉倪包文婧一同旅行，过程中大家聊到怀孕时的反应，还有生宝宝的细节，后来提供生产照给节目单位。照片是2015年12月27日拍摄，她在产房中，素颜面对镜头露出微笑，刚出生的女儿「醒醒」趴在自己胸口，身边有老公汪峰摸著头，“我人生中最值得骄傲的时刻，我想这也是我最美的样子！分享给大家，愿你们也可以大胆的活出自己的世界！”

此外，汪峰在节目中透露，当时全程参与章子怡生产的每个细节，更在老婆要生时，成为其中一个助产师，回忆宝宝诞生瞬间：“孩子一出来，把孩子捧到边上，她一个人在那儿流眼泪……。”

资料来源：ettoday

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