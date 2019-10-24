有关防弹少年团，A.R.M.Y必知的5件事

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无论你是不是K-POP的一员，一定听过，甚至痴迷「防弹少年团BTS」。在过去的短短几年内，这支强大的韩国男团不仅让韩流卷土重来，更是带领K-POP闯进国际市场，不仅参加了美国告示牌音乐奖、全美音乐奖，还登上了美国权威媒体《时代杂志》封面等。作为A.R.M.Y，下面有关BTS的 5 件事，你一定要知道！

每次得奖都会先喊「A.R.M.Y」

A.R.M.Y是放弹少年团的粉丝名称，因为粉丝们的支持，让这一支平均年龄不到25岁的男团在国际舞台上自信地绽放光芒，所以不管身在海内外，每当BTS获奖时，喊出的第一个字都是「A.R.M.Y」。据悉，「A.R.M.Y」来自于英文「Adorable Representative M.C for Youth」的缩写，指「值得人们景仰的饶舌青年代表」。这个称号也呼应了刚出道时，防弹少年团的队名涵义 -阻挡像子弹一样的批评与时代偏见的音乐团体。因此，ARMY 也有「军队」的意思，防弹衣和军队总是在一起，因此也有粉丝们和防弹少年团一直在一起的意思。

他们曾经的表演只有100名粉丝

BTS不是出自大家熟悉的 SM、YG、JYP「韩国三大经纪公司」，防弹少年团出身自「中小型企划社」BIG HIT 娱乐。一开始公司想推出纯饶舌组合，所以防弹少年团刚出道就开始参与音乐的制作，不过成绩并不理想，甚至经历过台下只有不到 100 名粉丝的窘境。这也是为什么他们每每看到坐满体育馆的歌迷时总是会眼眶含泪。

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第一组登上联合国大会发表演说的偶像团体

作为年轻人最崇拜的男团，防弹少年团以「全球青年人代表」的身份，出席了第 73 届联合国大会活动《Generation Unlimited》，和各国领袖、优秀青年代表以及世界银行总裁一同谈论青年议题，防弹少年团队长 RM 还以英语进行了 6 分半钟的演说，简直太给A.R.M.Y争光了！谁说追星不好的？！

团员全是「地方来的孩子」

别以为防弹少年团有今天的成就是因为他们都是来自大城市的孩子，其实 7 名成员中完全没有一人是来自韩国首尔，他们全都是「地方来的孩子」，因此比起很多偶像，他们身上多了些朴实。防弹少年团成名后也不忘本，还屡屡将自己出身的城市一山、果川、大邱、居昌、釜山和光州加入歌曲里，以K-POP的方式把家园介绍给了全世界的人。

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别说小编没有提醒你，手快有，手慢冇啊~