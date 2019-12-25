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最狂圣诞礼物！50cent为日子砸10万美金买下整间玩具店

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
最狂圣诞礼物！50cent为日子砸10万美金买下整间玩具店
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今天是圣诞节，你们都收到什么礼物了吗？美国知名的饶舌歌手50cent在这个一年一度的节日，为儿子赛尔精心准备了一份超狂的圣诞惊喜，他带着儿子走进玩具店后，一句话霸气买下所有玩具，让赛尔惊呆：「这是我度过最棒的圣诞节！」

50cent日前带儿子到商场，赛尔察觉到身边一直有人用镜头对着他们，但其实这是50cent提前为儿子准备的圣诞企划，镜头一转，50cent父子现身在知名玩具店「玩具反斗城」，他霸气地告诉儿子：「所有你看到的玩具都是你的！」这句话也等于他包下了一整间玩具反斗城送给儿子。

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接着镜头中的赛尔表现得又惊又喜，他先是从架上拿起乐高、玩具枪紧紧握在手里，然后又开心地拥抱店里的吉祥物，兴奋之情完全刻写在脸上。事后赛尔说，其实之前有问过爸爸能不能有一整间玩具反斗城的玩具，没想到50cent竟然在圣诞节帮他圆梦了，「这真的是我度过最棒的圣诞节。」

据悉，五角这次花了10万美金给儿子惊喜，相当大手笔。

新闻来源： ETtoday

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