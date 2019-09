View this post on Instagram

To celebrate this year’s mid-autumn festival, I will be releasing my latest single, “The Story Of Us”, on September 20th! Stay tuned! 這個中秋佳節,用最浪漫的方式祝福大家幸福、快樂! 「這故事開始一個人,你堅持廝守成我們」 我的最新歌曲《將故事寫成我們》9/20正式上線! #林俊傑將故事寫成我們 #jjlinthestoryofus

A post shared by JJ Lin (@jjlin) on Sep 12, 2019 at 6:09am PDT