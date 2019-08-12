最强大韩流阵容！WkndFest Vol. 1: K-Pop Edition 首创演唱会，Tiffany Young、iKON、Momoland、Mamamoo 、(G)I-dle等人气团体830开唱！

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WkndFest Vol. 1: K-Pop Edition 首创演唱会即将登场!韩国备受瞩目的歌星和组合包括 iKON、Momoland、 Mamamoo、(G)I-dle、Tiffany Young 和 VAV 将于2019 年 8 月 30 日(周五)傍晚 6 点至午夜,在武吉加里尔亚通体育馆(Axiata Arena)献唱,届时一定会让马来西亚韩流粉丝热血沸腾,毕生难忘!演唱会门票已在 Myticket.Asia 发售。

这场独一无二的音乐活动必让马来西亚的乐迷们度过一个热闹嗨翻天、韩流不间断的夜晚,而且韩国女星 Tiffany Young 也会为大家带来多首金曲,包括《I Just Wanna Dance》、《Born Again》和《Lips on Lips》。

WkndFest Vol. 1: K-Pop Edition 演唱会希望能获得大家热烈响应和支持,因为未来还有多场精湛的音乐嘉年华即将登场。

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WkndFest 执行董事 Amirul Hafiz 说:“我们举办 Vol. 1: K-Pop Edition 演唱会是因为目睹马来西亚有越来越多的人喜爱韩国流行音乐,因此我们想给予这些粉丝一个毕生难忘的 KPOP 体验。我们希望这场演唱会能打响头炮,因为我们想带给马来西亚乃至东南亚的粉丝更多精湛的音乐嘉年

华。”

另一个确认会参与 WkndFest 演唱会的天团是 VAV 7 人男团。自 2015 年出道以来,他们的多首金曲已赢得众人的青睐,包括《Thrilla Killa》、《Senorita》、《I’m Sorry》和《She’s Mine》。他们曾在 2017 年来马演出,WkndFest 演唱会是他们第二度来马表演。

配合第二次来吉隆坡演出,VAV 的主唱 St.Van 向马来西亚的乐迷分享他与队友来到马来西亚演出的兴奋之情。他说:“我们感到很高兴,因为能参加 WkndFest 演唱会。我们期待马来西亚的乐迷能与我们一起合唱《Senorita》及其他歌曲,我们希望带给大家一个难忘的表演!”

Wkndfest Vol. 1: K-Pop Edition 演唱会将于 2019 年 8 月 30 日(周五)在武吉加里尔亚通体育馆(Axiata Arena)举行。下午 5 点开放入场。

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