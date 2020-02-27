娱乐 Entertainment明星 Celebrity 暖心！「请别把我当一个艺人」网曝毛不易称如果需要愿重返战疫一线 by Tofu 27 February 2020 written by Tofu 27 February 2020 Advertisement 网曝某工作人员发布公司的抗疫记录，其中提到一位“巨星”私下和经纪人对话曝光：“我曾经也是一名医护人员， 之后才成为艺人，如果真的发展到需要更多的医护人员去前线，请别把我当一个艺人”，引起许多网友猜测是不是出自宝藏男孩毛不易。 据悉，毛不易出道前曾是一名护士，粉丝对他的爱称也正是“巨星”，网友对此纷纷猜测是他本人。 Advertisement 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 杨丞琳花7小时换发型 颜值重返18岁！ next post 孙俪首曝「同父异母妹妹」合照！ 差19岁长超像 You may also like FTISLAND崔敏焕双胞胎宝宝萌样曝光！ 27 February 2020 《天气好的话我会去找你》首播好评！又一波追剧热潮！ 27 February 2020 孙俪首曝「同父异母妹妹」合照！ 差19岁长超像 27 February 2020 杨丞琳花7小时换发型 颜值重返18岁！ 27 February 2020 韩团AB6IX亚洲巡演吉隆坡站宣布延期！ 26 February 2020 幻想破灭！《爱的迫降》玄彬原型竟是金正恩 ?! 26 February 2020 新形态密室推理悬疑大作？《十二个想死的少年》有让你心服口服吗？ 26 February 2020 陈赫出轨新疆美女惹怒老婆？！小三送给黄晓明？！ 26 February 2020 Justin Bieber新专辑《Changes》夺告示牌冠军唱片！ 佳绩破猫王纪录 26 February 2020 谢娜被怀疑怀有第2胎？ 本人这样说… 26 February 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.