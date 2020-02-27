暖心！「请别把我当一个艺人」网曝毛不易称如果需要愿重返战疫一线

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网曝某工作人员发布公司的抗疫记录，其中提到一位“巨星”私下和经纪人对话曝光：“我曾经也是一名医护人员， 之后才成为艺人，如果真的发展到需要更多的医护人员去前线，请别把我当一个艺人”，引起许多网友猜测是不是出自宝藏男孩毛不易。

据悉，毛不易出道前曾是一名护士，粉丝对他的爱称也正是“巨星”，网友对此纷纷猜测是他本人。

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资料来源：新浪娱乐