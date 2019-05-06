暌违三年！Alvin锺瑾桦发中文新歌《被你宠爱》

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Alvin锺瑾桦是歌影视三栖的”全能型跨界艺人”，更是大马成功纵横中文演艺圈和马来演艺圈的第一位男歌手! 这些年来，一直专注于演唱英语和马来语单曲的他，如今终于推出阔别三年之久的全新中文歌曲《被你宠爱》，总算可以一解华语粉丝的相思之苦，也证明他从没忘记以唱中文歌曲出发的初衷！

透过参加歌唱选秀出道，曾经出演多部电影跟电视剧，也发过个人专辑，早前他鼓起勇气进军马来市场，开始积极地接演马来剧并演绎马来歌。饰演马来剧《Suri Hati Mr. Pilot》飞机师 “Johan”一角，让他收穫不少新粉，成功将市场潜力拓宽一级。愈战愈勇的他，从男配慢慢演到男一，在马来电视圈顺利抢滩。华人市场和马来市场两边皆吃得开的“全能型跨界艺人”，Alvin堪称是大马第一男艺人！

自2016年《Don’t Ask Me Why》后，好久没有华语作品的Alvin，此刻已不想在情情爱爱的主题裡反复打转，只是希望可以唱出自己内心最真实的呼喊，才有了筹备一年的新单曲《被你宠爱》。歌词主要讲述其实那时候他万般不被看好，听尽了各种冷嘲热讽，连表面上称兄道弟的朋友也在背后贬抑他，还有黑粉攻击他没实力、不够格，让他觉得很残酷，还一度很厌世。但Alvin没有因此而放弃自己的理想，一直坚持到今天，如今，马来剧不只令他大受欢迎，连续推出的英、巫单曲反应也不俗，稳捉两个语言市场的粉丝，妥妥地把他们圈走。Alvin想藉这首歌带出励志的讯息，告诉大家”只要你愿意相信自己，一直坚持下去，总有一天会成功 ! ” 他要谢谢当初不看好他的人，才能激发他突破困境，走到今天，所以大家也别因为受到打击而放弃。

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“大马词神”管启源 x 林健辉联手填写中英歌词

享有“大马词神”称号、夺下AIM颁奖典礼”最佳作词人”的管启源特别跨刀《被你宠爱》中文词。原来初版更被Alvin直接退件、要求换人，才由阿管老师接手。 Alvin说多番修改不是因为不好，平时阿管老师跟他仅止于点头之交，彼此不算太熟，故对他还停留在以往“偶像派”的刻板印象，以致于定位有些偏差。不过慢慢地经过磨合之后，阿管老师总算捉住了真正的他，精准地写出如今骄傲回话的霸气宣言。

至于林健辉是他前同事，还一起结片缘合演了《小电影》，双方算交情匪浅。他执笔的英文词一直磨蹭了两个月，迟迟未有定桉，直至到了录音室Alvin逼他当场完稿，才呕出这麽一篇来。由于在密室闭门写就，是否有发生任何”严刑拷打”则外人无从得知。不过Alvin承认林健辉对他了解甚深，所以英文词就这样子很快地定了下来，准确地点出Alvin从低谷爬起来的毅力。

耗费长达一年时间，对每个细节严格把关，Alvin终于磨出一首质感爆表、颇具国际范的单曲，为个人音乐作品立下超高标杆，绝对是相隔多年后、给中文乐迷最无愧于心的完美交代! Alvin 锺瑾桦 暌违三年 全新中文单曲 《被你宠爱》将于5月3日独家于Singing Pizza 音乐平台上架，5月17日正式于全部的音乐数位平台上架！让我们一起宠爱Alvin！

资料来源：Universal Music Malaysia

日期：2019年5月6日