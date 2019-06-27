是真的！宋慧乔、宋仲基证实离婚！

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宋慧乔和宋仲基因《太阳的后裔》结缘结婚，被网民称作「宋宋夫妇」。然而，婚后频频传出婚变消息，27日韩国媒体再爆出俩人协议离婚，官方也在稍早前证实消息。

宋慧乔、宋仲基于2016年拍摄韩剧《太阳的后裔》结缘，并在2017年10月31日结婚。凭借两人在演艺圈的好人缘，当时婚礼获不少大咖明星出席，就连章子怡也是座上宾。

婚后两人虽然爱的甜蜜，不过这半年来却不断传出婚变消息，27日韩国媒体率先爆料2人协议离婚，随后，男方经纪公司也证实。

宋仲基在声明中表示:“对于给喜爱我和爱护我的许多人传达不好的消息，首先表示抱歉”，“我与宋慧乔开始进行离婚调解。比起追究对错互相指责，两人都希望圆满结束离婚程序。” “很难一一讲述关于私生活的事情，请谅解。以后我将摆脱现在的伤痛，作为演员会竭尽全力，用好的作品来报答大家。”

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而宋慧乔方面则回应：“针对宋仲基发表的办理离婚调整程序的立场，现在正在整理立场中。”

宋慧乔所属公司发布官方立场，表示两人离婚原因是“性格不合”，声明全文如下：

「大家好，这里是宋慧乔经纪公司韩国UAA。 首先很遗憾让大家看到这么不好的消息。 本司演员宋慧乔在和丈夫慎重考虑后决定离婚。 离婚原因在于二人的性格差异，双方因未能克服二人之间的不同，最终不得已做出了这样的决定。 除此之外的具体内容都是演员双方的私生活，还请谅解我们无法进一步确认。 另外，为了双方考虑，还请大家克制煽动性报道以及推测性的留言等， 很抱歉叨扰到大家，日后我们会以更好的一面呈现给大家。 谢谢。」

这半年以来，俩人经常被拍到没有戴婚戒或独自出席婚宴的画面，也因此引起网民猜测与质疑。不过，在私下被粉丝偶遇时，又有民众确认他的无名指上的确戴着婚戒，当时让大批粉丝鬆了一口气，没想到最后结果依旧是以离婚收场，让宋宋CP的粉丝备感遗憾。

宋仲基宋慧乔时间线：

1、2016年，二人合作的《太阳的后裔》热播，随后传出恋情绯闻；

2、2016年6月，宋仲基亚洲粉丝见面会成都站邀请宋慧乔，二人同场互动甜；

3、2016年8月，宋慧乔为宋仲基主演电影《军舰岛》应援，二人发糖；

4、2017年6月，双宋被曝被曝共游巴厘岛住同间饭店，双方经纪公司出面否认；

5、2017年7月5日，宋仲基与宋慧乔双方共同发表婚讯，宣布将于10月31日结婚。

6、2017年10月31日，二人在首尔举办婚礼；

7、2017年11月5日，双宋前往西班牙度蜜月，多次被网友偶遇；

8、2017年12月10日，宋仲基宋慧乔婚后首度合体，现身IU演唱会。

9、此后，宋慧乔就被曝与宋仲基情变离婚 ，乔妹个人社交平台头像更换，并删除了一些照片，两人没带婚戒现身引发热议。

（新闻来源： ETtoday星光雲 / 搜狐/新浪娱乐）