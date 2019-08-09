星二代通话彭于晏 喊话自己单身

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香港资深演员秦沛先前和女儿姜丽文一起参加中国综艺节目《女儿们的男朋友》，展现出私下开明温暖的好爸爸一面，而且女儿开朗爱笑的个性也大受观众欢迎。日前秦沛和女儿的偶像彭于晏一起吃饭，还特别跟女儿视讯，没想到姜丽文一看到男神就瞬间「抛弃男友」，还自称单身，让人笑翻。



姜丽文日前在社群网站上晒出一张与爸爸及彭于晏视讯的画面，画面中3人都笑得非常开心，她在发文中透露，爸爸曾邀请她参加该饭局，但她太害羞所以拒绝了，而在饭局上，爸爸再度提出要让她与彭于晏视讯，但她因为太害羞，再度拒绝了，「没想到爸爸还是打给我了，还说彭于晏不介意，所以我们又视讯了。」

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随后，姜丽文还还原了与彭于晏的对话，并表示当时男友就在自己身边，不过看到偶像她就把男友「抛弃了」，特别向彭于晏强调：「我们还没结婚，所以彭于晏，我其实算还是单身的。」不过文末她也表示只是开玩笑，「现在我要补偿我那完美、帅气、非常有才华，而且我爱他比爱彭于晏多很多很多的男友。」



事实上，秦沛并非第一次帮女儿追星，过去参加《第一炉香》的开机仪式时，碰到彭于晏，他也第一时间拿起手机，让女儿有机会可以与男神视讯，如今二度让女儿与偶像视讯，让不少网友都羡慕不已，意外掀起不少热议。

新闻来源：Ettoday