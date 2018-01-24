易烊千玺的家书被编入作文书！

中国男团TFBOYS的成员易烊千玺2017年参加节目《熟悉的味道》录製时，写了一封信给妈妈，而近日有网友发现这封信被编入作文书中。

在家书里，易烊千玺亲热又调皮地称自己的妈妈为“老娘”，表示自己小时候“老磨叽，老挨您打”，所以每年自己的新年愿望都有“今年不磨叽，不惹老娘生气”。小时候那段辛苦上课的时光里，妈妈老是对他说：“现在辛苦一点，以后就能很幸福。”易烊千玺一直记着这句话，并且一直努力着让家里人都过上幸福的生活。在文末，易烊千玺写道：“我害怕还来不及长大，您就老了。”感动了不少网友。

易烊千玺给妈妈的信

易烊千玺一封给「老娘」的信，日前有网友发现被编入作文书、成为素材，书中对于该信写到，孩子的成长离不开父母的关爱与教育，「易烊千玺之所以能成为正能量的青春偶像，离不开其母亲的细心栽培」，从这简短的信件中，可以看见母子间的亲情故事，不论是母亲的陪伴还是孩子的感恩，都打动了人们心中最柔软的部分，希望每一个人都能感念这份无私的亲情。

这封信被编入作文书消息曝光后，在网上引起不小讨论，让网友纷纷回应「易烊千玺家书简杰朴实无华！很有孝心」。

易烊千玺与妈妈

【易烊千玺给妈妈的信】

老娘，我好像没有正式地单独给您写过信，这封信也不长，我也知道，想要把17年的感谢一口气表达完有点困难。但我想借这个机会，说一些平时不好意思说的话。

虽然小时候老挨您打，但我记得，那是因为我老磨叽，才惹您老生气。所以我每年的新年愿望都有「今年不磨叽！不惹老娘生气」。我知道，小时候您就已经比现在、过去的我加起来都要累得多。后来也总梦到，每星期从昌平坐公交一路到市裡上课的日子。北京的大太阳晒得人又热又睏，小时候那段最辛苦的时光，您一直陪在我身边，鼓励我，我记得您那时候老说的话，「现在辛苦一点，以后就能很幸福」。

一句话谁都会说的话，但我一直记得。是啊，我们现在幸福多了，楠楠也在一个美好的环境裡成长，哥哥走过的路，他都不用走了。现在我长大了，过不了2年，就是成年人了。我想问问老娘，我感到幸福了，您感到幸福了吗？

但我害怕，我害怕还来不及长大，成为一个有担当的人，您就老了。我怕自己跑不过时间，所以我会更加努力，鞭策自己。

谢谢您，亲爱的老娘，不论怎样，一定爱着您。

资料来源：ETtoday、新浪

图片来源：网络

编辑：淑婷