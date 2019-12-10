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易烊千玺演技再次炸裂！《最美表演》与舒淇出演《痛打自己的告密者》

by Tofu
written by Tofu
易烊千玺演技再次炸裂！《最美表演》与舒淇出演《痛打自己的告密者》
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2019《最美表演》第一支短片正式上线，易烊千玺联手舒淇、导演刁亦男共同呈现《南方车站的聚会》番外篇《痛打自己的告密者》，故事围绕着易烊千玺饰演的小镇青年“小森”与舒淇饰演的老板娘展开，讲述了一个不可言说的秘密与“告密者”的故事。

易烊千玺在短片《痛打自己的告密者》中饰演的小镇青年“小森”，对舒淇饰演的台球店老板娘有着隐忍的暗恋情愫，也正是因为这样的一段情愫决定了后续曲折的剧情发展。随着小森的情绪转换、剧情的层层反转，我们看到了易烊千玺塑造多面角色的能力。小森面对便衣警察时假装轻松随意，面对老板娘一开始目光中的隐忍爱恋，在得到钥匙之后的下意识闪躲，告密后在台球桌旁的不安忧虑，再次面对老板娘时的逃避愧疚，以及最后面对老板娘“你跟警察说了？”的质问时从窃喜到痛苦的转变，都通过易烊千玺真实演绎，将小森复杂的内心活动及情绪转变诠释得极富层次。

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早在短片上线前，《最美表演》官博释出第一张剧照并官宣此次短片阵容时，刁亦男、舒淇、易烊千玺这样的组合就已经吸引了广大网友的目光，直呼“神仙阵容”！而充满故事感的剧照以及暗流涌动的预告片更是让大家对正片中易烊千玺的表现充满了期待。

短片上线后，易烊千玺在片中的表现便收获了颇多好评，引发网友热议，片中展现“小森”激烈内心冲突的“独舞”片段被更是被网友解读出了多种含义，“易烊千玺表情眼神”一时间被广泛讨论。有网友评价，易烊千玺的诠释让观众能明确读懂隐藏在故事情节背后的细微情绪，对于角色的精准拿捏，也看到了千玺作为演员的无限可能。

不管是大银幕上真诚无畏的少年“小北”，还是小荧屏上心怀天下的司丞“李必”，亦或是此次短片中内心挣扎的“小森”，演员易烊千玺都用他真挚的表演为我们带来了不一样的惊喜。相信在未来，易烊千玺将用更加坚实有力的脚步，带来全新的精彩篇章！

 

资料来源：中娱网

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