娱乐 Entertainment明星 Celebrity 易烊千玺开通微博6年啦！ by Vicky 丽盈 15 July 2019 written by Vicky 丽盈 15 July 2019 Advertisement 7月14日晚，易烊千玺通过微博晒帅照，纪念开通微博六周年，感谢大家多年来的陪伴。 易烊千玺在微博发了两张帅气的照片，并配文写道：“六年了，感谢大家陪伴我长大！”随文还发出六颗红色爱心，很有仪式感。照片中，易烊千玺留着蓬松长发，身穿蓝白条纹的运动外套，坐在街边手拿相机自拍，冷酷的表情，非常帅气。 Advertisement 微博曝光后，网友纷纷围观并留言，称：“六年了，你越来越优秀，爱你的人也越来多。”“我们的第六年！”“永远爱你，照顾好自己，还有更多的6年等待我们解锁。 目前，易烊千玺主演的《长安十二时辰》正在热播，大家记得要看哦！ Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 《德鲁纳酒店》首播收视突破《鬼怪》记录！ next post 就在下个星期！EXO小分队 EXO-SC 首张迷你专辑即将发布！ You may also like 《德鲁纳酒店》首播收视突破《鬼怪》记录！ 15 July 2019 「鹰眼」连发3首单曲，难道要转行当歌手了？ 15 July 2019 破次元壁！林俊杰、崔始源和白敬亭现身温网开心合影 后面「国际咖」神同框 15 July 2019 心疼嘎嘎！王嘉尔疑似背痛复发，表演中途独自走到舞台一旁忍受痛苦 14 July 2019 金在中自爆「今年一定要结婚」 另一半就在身边！ 12 July 2019 宋慧乔婚变16天后现身 脸部转变超大惹人心疼 12 July 2019 《公主小妹》12年了，4主角全都神冻龄！ 12 July 2019 李荣浩年少有为世巡2020年大马开唱，门票8月3日正式开售 12 July 2019 最大方的前男友送祝福 恭喜杨丞琳与李荣浩 11 July 2019 杨丞琳认定李荣浩3原因 11 July 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.