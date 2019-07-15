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易烊千玺开通微博6年啦！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
易烊千玺开通微博6年啦！
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7月14日晚，易烊千玺通过微博晒帅照，纪念开通微博六周年，感谢大家多年来的陪伴。

易烊千玺在微博发了两张帅气的照片，并配文写道：“六年了，感谢大家陪伴我长大！”随文还发出六颗红色爱心，很有仪式感。照片中，易烊千玺留着蓬松长发，身穿蓝白条纹的运动外套，坐在街边手拿相机自拍，冷酷的表情，非常帅气。

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微博曝光后，网友纷纷围观并留言，称：“六年了，你越来越优秀，爱你的人也越来多。”“我们的第六年！”“永远爱你，照顾好自己，还有更多的6年等待我们解锁。

目前，易烊千玺主演的《长安十二时辰》正在热播，大家记得要看哦！

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