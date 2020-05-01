易烊千玺因拍戏档期暂别《街舞3》 导演发长文送祝福：期待千玺队长的下一部作品

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5月1日，《这！就是街舞》第三季即将开录，而总导演则在微博发长文宣布：“易烊千玺队长因为要拍戏的原因，无法参与整季节目的录像了”。导演透露，虽然节目组与易烊千玺工作团队沟通协调了很久，但实在无法协调出合适的时间。其中导演也表示虽然有些失落，但是也有很多期待，尤其是看了千玺队长的《少年的你》，能感知到他对电影艺术和演员身份的炙热情感。

最后导演献上祝福，并期待《这！就是街舞》第四季能再次与易烊千玺合作。网友和粉丝们也留言表示虽然感到遗憾，但也能期待易烊千玺的新作品。

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资料来源：新浪娱乐