娱乐 Entertainment明星 Celebrity 易烊千玺因拍戏档期暂别《街舞3》 导演发长文送祝福：期待千玺队长的下一部作品 by Tofu 1 May 2020 written by Tofu 1 May 2020 Advertisement 5月1日，《这！就是街舞》第三季即将开录，而总导演则在微博发长文宣布：“易烊千玺队长因为要拍戏的原因，无法参与整季节目的录像了”。导演透露，虽然节目组与易烊千玺工作团队沟通协调了很久，但实在无法协调出合适的时间。其中导演也表示虽然有些失落，但是也有很多期待，尤其是看了千玺队长的《少年的你》，能感知到他对电影艺术和演员身份的炙热情感。 最后导演献上祝福，并期待《这！就是街舞》第四季能再次与易烊千玺合作。网友和粉丝们也留言表示虽然感到遗憾，但也能期待易烊千玺的新作品。 Advertisement 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 获准恢复营业领域无需申请 国贸部：仅需呈报资料 next post 黄景瑜 李沁新剧《亲爱的戎装》剧照曝光 网友：《太阳的后裔》既视感！ You may also like 《创造营2020》 鹿晗和黄子韬一起跳女团舞？！ 1 May 2020 黄景瑜 李沁新剧《亲爱的戎装》剧照曝光 网友：《太阳的后裔》既视感！ 1 May 2020 《极限挑战》第六季官宣了！小绵羊张艺兴回归 邓伦加入成团宠！ 30 April 2020 5月12日正式入伍 《浪漫医生金师傅》的梁世宗要去当兵了！ 30 April 2020 看似心情不错 周扬青分手罗志祥后首度晒出美照~ 30 April 2020 点赞刘亦菲动态引复合传闻 宋承宪：是工作人员手滑 30 April 2020 陈德容离婚首发声：公主不缺白马王子！ 8年豪门婚姻告终 30 April 2020 美国记者上电视被抓包没穿裤子！ 30 April 2020 《少年PI》印度影帝Irrfan Khan病逝 享年53岁 29 April 2020 再当爸！大病初癒的英国首相约翰逊喜获麟儿！ 29 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.