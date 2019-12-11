易烊千玺、周冬雨再度同框！周冬雨凭借《少年的你》获澳门国际影展最佳女主角

Advertisement



12月10晚，易烊千玺、周冬雨、曾国祥与太太王敏奕、刘嘉玲、郭富城、杨千嬅、鲍起静、林允儿、刘伟强、张涵予、法国影后茱丽叶·比诺什等盛装亮相第四届澳门国际影展闭幕礼红毯，现场星光熠熠。放眼过去，基本上微博各大热搜榜单都是红毯的消息，而其中最受大家的就是《少年的你》剧组重聚。

晚影展分别颁发“国际竞赛单元”、“新华语映像”单元等多个奖项,其中“新华语映像”单元是最受瞩目的环节之一，入选影片囊括今年重磅华语优秀作品。最终周冬雨凭电影《少年的你》夺下新华语映像“最佳女主角”。谈及得奖感受，周冬雨表示：“很刺激！在宣布这个奖之前的时候，挺紧张的，我的心一直扑通扑通的跳！从刚落座开始，心就跳了。”她又谦虚表示：“自己真的太幸运了，还能跟《七月与安生》的团队再次合作，因为这个团队对我来说意义非凡，对是我是我生命中很重要很重要的团队，然后他们就像我的亲人一样。”她直言拍摄初期未能能进入角色，但有幸得到导演和拍摄团队的协助。

吴晓亮则凭电影《日光之下》击败对手易烊千玺夺下“新华语映像”单元的“最佳男主角”,他发表得奖感受时表示：“挺意外,还没有反应过来。”他又表示该电影拍得很不容易,全凭热情来完成电影拍摄,他表示：“电影在东北拍摄,当时天气是零下30度,在冰面上拍摄,当时都冻得说不出台词。”

Advertisement



虽然易烊千玺未能凭《少年的你》得奖，但随着他越发进步的表演，已经因此许多业界专业老师的肯定，期待少年的花路！

资料来源：网易、新浪娱乐