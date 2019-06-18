易烊千玺、周冬雨主演电影《少年的你》 7月马来西亚上映！

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由易烊千玺和周冬雨主演的电影《少年的你》，从电影官博陆续公开的照片和预告，与以往风格形象截然不同的四字弟弟，再搭配实力派演员周冬雨，电影开拍至今就吸引了影迷和粉丝们的瞩目。如今《少年的你》7月4日即将在马来西亚上线！

电影《少年的你》改编自玖月晞小说《少年的你，如此美丽》，是由导演曾国祥执导，周冬雨、易烊千玺主演。这部小说是以校园暴力为题材的青春故事，电影讲述十六七岁的少年，在最美好的年纪里遭遇了人世间本就不该存在的丑恶。一次又一次，面对着分明是同龄人却依仗着不知道谁给的庇护和权利而比成年人还可怕的对手，无能为力，无人庇护……

高材生陈念（周冬雨 饰）梦想 考上全国最高学府，改写贫困命运，却意外地卷入同班同学的离奇堕楼事件中。一场高考前夕的校园意外，改变了两个少年的命运。在她最孤独的时刻，一个叫“小北”的少年（易烊千玺 饰）闯入了她的世界。两个同样孤独受伤的少年越走越近，闯进彼此的世界。 大多数人的18岁都是明媚、快乐的，而他们却在18岁这个夏天提前尝到成人世界的漠然，「妳守 护世界,我守护妳」的承诺可否令互相依靠的陈念和小北走出困境?

易烊千玺 x 小北 小北是位成绩不好的体育生，从小混迹街头，生活在社会底层的泥泞里，过着和他这个年纪的高中生完全不同的生活,终日打架混日子，目光所及没有希望，没有未来。他无力 挣脱自己的人生，直到遇到了陈念才看到了光与希望。 Advertisement



周冬雨 x 陈念

陈念自小性格内向,但是学校里的优等生。出生贫困家庭的她与母亲相依为命,把全国 高考视为改变生活与前途的少有机会。她外 表柔弱,却内心强大,即时在学校里受到校 园暴力,她依然努力复习,希望未来前景会 变得更好。

“我喜欢一个人，我想给她最好的结局。”

这一次《少年的你》的电影主题曲《我们很好》由林俊杰演唱。MV 13日发布后，掀起网友们热议，尤其是歌曲搭配JJ温柔治愈的声线，播放着电影的剧情，看着片中主角陈念、小北两人互相扶持、互为依靠的故事，让网友们留言直呼：“看着MV就已经感动得哭了！”

资料来源：MM2 entertainment