明星恋爱真人秀靠得住吗？

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Selina和前夫阿中离婚3年，恢复单身后一直没有传出新恋情，24日在「女儿们的恋爱」最终集终于点头接受小11岁的张轩睿追求，双方正式宣布交往。消息一出震惊不少人，也纷纷质疑恋情真假。对此，双方经纪公司没把话说死，态度相当暧昧。

明星们的恋爱真人秀真的能让有情人终成眷属吗？还是纯属做秀呢？以下有些案例供大家参考。

钟丽缇张伦硕

2015年钟丽缇和张伦硕合作真人秀节目《如果爱》确认恋人关系。2016年6月，两人在参加同一档真人秀节目时，张伦硕在节目录制中突然向钟丽缇求婚成功。本月初，钟丽缇被传出已经怀孕多月。

付辛博与颖儿

因为《妻子的浪漫旅行》被熟知的颖儿和丈夫付辛博也是通过《如果爱》结缘，2017年8月24日公布恋情，6天后30日就被暴出已经结婚领证，而且女方还怀孕了！

宋智孝陈柏霖

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王牌宋智孝与大仁哥陈柏霖2016年拍摄中国真人实境秀《我们相爱吧》组成「橙汁（陈智）CP」，不过最终还是没能假戏真作。

余文乐周冬雨

《我们相爱吧》第二季，余文乐与周冬雨这对宇宙夫妇也被炒得火热，两人在网上也多次撒糖，然而节目后两人已无瓜葛，余文乐更是在2017年12月5日宣布和台湾皮带大王千金王棠云结婚。

潘玮柏吴昕

《我们相爱吧》第三季，潘玮柏与吴昕这对无尾熊CP又被炒得火热，后来两人在《快乐大本营》也是经常撒糖，不过再后来就没有下文了。

崔始源刘雯

2015年崔始源与刘雯在参加《我们相爱吧》组CP，人气瞬间在中国及韩国直线上升，一直到去年还有传闻说两人已经结婚，不过都是假新闻。

明星恋爱真人秀的确成全了几对有缘人，但更多时候还是把它当成娱乐节目就好了，别太认真啊！