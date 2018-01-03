旧手机用处多！8招有效利用旧手机！

现在是人手一支智能手机的年代，汰换手机的速度也越来越快，很多旧手机其实外表功能都还很完整，防毒软件业者趋势科技(Trend Micro)在官方部落格发文，并提出8种妙招，再次有效利用旧手机。

1. 趋势科技说，第1招，是给我们一个不买闹钟的好理由，相信许多人都会用智能手机取代闹钟，如果换新手机，要重新设定闹钟也很麻烦，直接保留旧手机当闹钟，还能随时看心情调整铃声。

2. 第2招，是多了一个播放音乐的小帮手，音乐App最耗电的凶手之一，把旧手机资料清空后，就有许多储存空间存放音乐，而且不会有听到一半，被来电或是讯息打断，也能搭配Wi-Fi和蓝芽喇叭的常驻连接，把家里变成音乐场所，开车族更可放在车上连接车用喇叭使用。

3. 第3招，是大容量储存空间的好所在，虽然现在USB随身碟和SD卡等都已经很便宜，但还是不会比旧手机划算。

4. 第4招，则是省一笔买小相机的钱，如果旧手机刚好是旗舰拍照手机，新手机反而并非强调拍照功能时，绝对要好好保留旧手机，甚至把旧手机搭配专用镜头或是有相机功能的手机套，就可以把旧手机变成好用的小相机。

5. 出门使用导航，大家都知道Google地图好用，第5招就是利用旧手机的Google地图，再加个车载支架就变成车载系统，成为出门游玩的指路救星。

6. 手机下载行车纪录器相关软件，再用车载支架安装在车窗上，也可当作行车纪录器，因此，第6招就是把旧手机当行车纪录器，为人身安全多一层保障。

7. 电视遥控器、机上盒遥控器、音响遥控器、蓝光DVD播放器遥控器、冷气遥控器、电风扇遥控器等一堆遥控器，搞得眼花撩乱，所以趋势科技教大家第7招，如果旧手机有红外线发射器，或是搭配Wi-Fi与智慧家电，就能用来操控家电。

8. 最后第8招，是利用旧手机偷偷观看家中毛小孩，有养猫狗的民众，时常上班后会担心留在家里的狗猫不舒服、或是将沙发或卫生纸乱咬，如果利用旧的手机下载相关软体，安装在家中适当位置，再透过Wi-Fi与新手机连接，就能当作监视器。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：TechDaily

日期：3/1/2018