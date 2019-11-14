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日本30代最美女星排行榜曝光 「国民老婆」新垣结衣只排第3！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
日本30代最美女星排行榜曝光 「国民老婆」新垣结衣只排第3！
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日本Rankingoo网站日前收集了1万3千多名日本男女网友的网路调查，「选出2019年日本30代最美女星」排行榜，前10名都是大家熟悉的女神。


「日本30代最美女星排行榜」第1名是最近一口气剪掉30公分招牌长发的北川景子，虽然她已经结婚3年，但戏剧作品仍非常稳定，她最近还接拍了新剧《初恋》挑战临床心理学家，预计明年就能与观众见面。


本月庆祝37岁生日的深田恭子排在第2名。近来有富商男友甜蜜相伴的深田恭子早前传出有结婚共识，还已经签了「婚前协议书」，而她也曾被目击手上出现了闪死人不眨眼的大钻戒，今年也以《初恋那天所读的故事》获得日剧学院最佳女主角奖，可说是事业、爱情两得意，在这次投票里更是坐稳了亚军位置。

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第3名是以《月薪娇妻》而有了「国民老婆」称号的新垣结衣，投票的网友给了她「是谁看都会产生好感的脸」、「什么发型都适合」、「总之就是可爱，男女都会沉迷的颜值」等好评。新垣结衣下个月将推出《YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019》写真集，定价2,400元，比一般写真集贵上4倍，但有许多粉丝仍很期待。

「日本30代最美女星排行榜」
第1名：北川景子
第2名：深田恭子
第3名：新垣结衣
第4名：绫濑遥
第5名：泽尻英龙华


第6名：石原聪美
第7名：佐佐木希
第8名：长泽雅美
第9名：竹内结子
第10名：菜菜绪

 

新闻来源：ETtoday

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