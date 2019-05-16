日本最讨厌的女星排行榜

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日本八卦杂志《周刊女性》近日选出最喜爱和最讨厌女星，结果有些出乎意料。

最喜爱方面，排在第三名的是绫濑遥Ayase Haruka、北川景子Keiko Kitagawa和新垣结衣Yui Aragaki。

第4至10位分别是天海祐希Yūki Amami、深田恭子Kyoko Fukada、石原聪美Satomi Ishihara、米仓凉子Ryoko Yonekura、渡边直美Naomi Watanabe、水卜麻美Asami Miura、吉永小百合Sayuri Yoshinaga。

最讨厌女星冠军是和田秋子Akiko Wada，不过她一直都是最讨厌排行榜的常客，所以夺冠也是意料中事。

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讨厌榜的亚军是被封为“新一代笨蛋女王”的铃木奈奈Nana Suzuki，原因是日前她在职棒开球时欲投不投导致开赛延迟被闹爆。

季军则是曾传出不伦恋的Becky。尽管她在今年2月宣布嫁给职棒教练，形象稍有好转，但依然不足以让她离开讨厌榜。

最不被日本人喜欢的女星从第4到10名分别为木村拓哉的老婆工藤静香Shizuka Kudo、泉品子Pinko Izumi，松居一代Kazuyo Matsui、土屋太凤Tao Tsuchiya、刚力彩芽Ayame Goriki、指原莉乃Rino Sashihara以及广濑铃Suzu Hirose。其中，土屋太凤和广濑铃上榜最令人意外，因为两人颇受男粉丝喜爱，但女网友就觉得她们不懂得收敛，更觉得土屋太凤看上去像大妈。