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日本最讨厌的女星排行榜

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
日本最讨厌的女星排行榜
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日本八卦杂志《周刊女性》近日选出最喜爱和最讨厌女星，结果有些出乎意料。

最喜爱方面，排在第三名的是绫濑遥Ayase Haruka、北川景子Keiko Kitagawa和新垣结衣Yui Aragaki。

 

Ayase Haruka

Keiko Kitagawa

Yui Aragaki

第4至10位分别是天海祐希Yūki Amami、深田恭子Kyoko Fukada、石原聪美Satomi Ishihara、米仓凉子Ryoko Yonekura、渡边直美Naomi Watanabe、水卜麻美Asami Miura、吉永小百合Sayuri Yoshinaga。

Yūki Amami

Kyoko Fukada

Satomi Ishihara

Ryoko Yonekura

Naomi Watanabe

Asami Miura

Sayuri Yoshinaga

最讨厌女星冠军是和田秋子Akiko Wada，不过她一直都是最讨厌排行榜的常客，所以夺冠也是意料中事。

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Akiko Wada

讨厌榜的亚军是被封为“新一代笨蛋女王”的铃木奈奈Nana Suzuki，原因是日前她在职棒开球时欲投不投导致开赛延迟被闹爆。

Nana Suzuki

季军则是曾传出不伦恋的Becky。尽管她在今年2月宣布嫁给职棒教练，形象稍有好转，但依然不足以让她离开讨厌榜。

Becky

最不被日本人喜欢的女星从第4到10名分别为木村拓哉的老婆工藤静香Shizuka Kudo、泉品子Pinko Izumi，松居一代Kazuyo Matsui、土屋太凤Tao Tsuchiya、刚力彩芽Ayame Goriki、指原莉乃Rino Sashihara以及广濑铃Suzu Hirose。其中，土屋太凤和广濑铃上榜最令人意外，因为两人颇受男粉丝喜爱，但女网友就觉得她们不懂得收敛，更觉得土屋太凤看上去像大妈。

Shizuka Kudo

Pinko Izumi

Kazuyo Matsui

Tao Tsuchiya

Ayame Goriki

Rino Sashihara

Suzu Hirose

 

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