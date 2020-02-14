日本东北，梦幻风景！

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美丽的日本是人们向往的国家，一年四季如画，粉色的春天；青色的夏天；黄色的秋天；白色的冬天。一幕幕画面在脑海中闪过，突然有种冲动想立刻飞去日本呐~！

其实很多人都不知道日本的冬天才是四季中最精彩的季节！ 但今天介绍的并不是雪国北海道，而是鲜少人知道的日本东北 (Tohoku)！

📌藏王树冰

在日本东北一共有三个地方可以看到树冰，其中，藏王的树冰原区拥有最佳的条件环境，因此是当中最具规模的一处。此外，藏王树冰到 了夜晚将改换了颜色，五彩缤纷的灯光投射到洁白的雪里，变得神秘又梦幻起来。

📌角馆武家宅院

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有「陆奥的小京都」之称的角馆，位于日本东北秋田县中下方的位置。角馆城内老宅遍布，大致留存了江户时期的城市风格，是日本的 “武士之乡”。历史悠久的的武家屋敷，例如其中的青柳家与石黑家，都对外开放提供参观。冬天的角馆更是令人惊艳，黑墙与白雪交相辉 映，对比鲜明，美不胜收！由于冬季气温虽低，游客较少，更能闲适地品味其中的风情。

📌弘前公园

这里是当地著名地标之一，弘前城堡是日本全国至今为止保存状态完好的少数几所珍贵建筑物之一，也是日本少见拥有雪景的城堡。 到了夜晚“冬天盛开的樱花”点灯活动，将灯射在有雪的树枝上，在周围的粉粉的灯光衬托下，看上去仿佛像是樱花盛开一般美丽，春天冬 天景色二合为一。喜爱大雪的朋友们一定要来这里体验一下别样的“冬季赏樱”！

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