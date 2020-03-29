日常生活中, 不要以为手机最脏! 键盘上的「这个 键」藏菌量最高, 比手机高出21倍!

Advertisement



武汉肺炎爆发以后，人人开始勤洗手、消毒，降低染疫的风险。



但哪里才是细菌的最佳温床呢？东吴大学校园记者与微生物系经实验抓出「日常藏菌TOP1」，竟不是一般人认为最脏的手机、电梯按键，而是电脑键盘，其中更以「Enter键」的藏菌量最高，比手机高出21倍。

Advertisement



完整内容，请点击这里。