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日常生活中, 不要以为手机最脏! 键盘上的「这个 键」藏菌量最高, 比手机高出21倍!

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
日常生活中, 不要以为手机最脏! 键盘上的「这个 键」藏菌量最高, 比手机高出21倍!
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武汉肺炎爆发以后，人人开始勤洗手、消毒，降低染疫的风险。


但哪里才是细菌的最佳温床呢？东吴大学校园记者与微生物系经实验抓出「日常藏菌TOP1」，竟不是一般人认为最脏的手机、电梯按键，而是电脑键盘，其中更以「Enter键」的藏菌量最高，比手机高出21倍。

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