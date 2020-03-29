生活 Lifestyle 日常生活中, 不要以为手机最脏! 键盘上的「这个 键」藏菌量最高, 比手机高出21倍! by Vicky 丽盈 29 March 2020 written by Vicky 丽盈 29 March 2020 Advertisement 武汉肺炎爆发以后，人人开始勤洗手、消毒，降低染疫的风险。 但哪里才是细菌的最佳温床呢？东吴大学校园记者与微生物系经实验抓出「日常藏菌TOP1」，竟不是一般人认为最脏的手机、电梯按键，而是电脑键盘，其中更以「Enter键」的藏菌量最高，比手机高出21倍。 Advertisement 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post TVB《法证IV》Big Boss是Emma不是 Michael？网民：好 期待第五季！（含剧透） next post 《将恋爱进行到底》佐藤健×上白石萌音再撒糖！导演剪辑版新画面推天堂夫妇婚后生活 4月1日开播 You may also like 卫生部招募志工，希望各种医疗行业的志愿者能来参与。 29 March 2020 财政部公布国家关怀援助金领取方式！ 29 March 2020 前往抗疫前线 女医生遇车祸 与幼儿共赴黄泉 29 March 2020 【14天在家做的事】教你在家拍创意有趣全家福照 29 March 2020 21岁女子无视禁足令、自信不会染上新冠肺炎！2天后乐极生悲确诊感染！ 28 March 2020 Selangor前副总警长疑似感染新冠肺炎！而且惊传 病情不稳定！他在3月头曾出席婚宴！ 28 March 2020 我国出现大马版火神山医院？沙登建临时方舱医院 500床位准备好了！ 28 March 2020 下霹雳卫生局急寻3月1日乘搭车牌VM2629长巴的民众 28 March 2020 【14天在家做的事】8 种你该储存的食物 28 March 2020 【经济振兴配套】若被隔离 低收入群体者获每日50津贴 27 March 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.