新版《新白娘子传奇》毁经典要怪谁？

Advertisement



由鞠婧祎、于朦胧领衔主演的《新白娘子传奇》在4月4日上线了。这部剧开播以来差评占了将近一半，目前豆瓣评分只有4.2分，也就是平均只有两颗星，可见观众们对这部剧失望至极。

作为一部经典古装剧翻拍，《新》和赵雅芝版的《白娘子传奇》一直被观众拿来作比较。赵雅芝、叶童版的《白娘子传奇》堪称最经典的作品，90年代播出时曾引起大江南北的热捧，唯一美中不足的是叶童女扮男装饰演许仙在视觉上容易跳戏。十多年过去了，《新》不仅没能超越经典，反而硬生生将《白蛇传》翻拍成现代古装偶像剧，难怪观众们不买单。

《新》的败笔首先要怪导演。作为作品的灵魂人物，导演没有深入探讨每个角色的设定以至于它沦为古装偶像剧。在这部剧中，于朦胧版的许仙虽然能文善武，但缺少了叶童版许仙的傻气和纯真；鞠婧祎版的白蛇被改成了傻白甜，全然没有了白娘子应有的大气优雅和知性。尽管新鲜的人设还颇为有趣，也蛮符合现代观众对人物的期待，但是擅自改主角的性格还是很难被原著读者或剧迷们接受。

除了更改人物设定，角色之间的感情线也被大幅改写。原版的白素贞是为了报答许仙而修炼成人并以身相许，在《新》里却成了偶遇并一见钟情，完全没有了前世姻缘，所以这个剧名就是在欺骗观众们的点击啊！

Advertisement



不仅如此，《新》版的小青蛇一出场竟然是个修炼了500年的男孩，并且喜欢白素贞！为了保护白素贞，他自愿化为女身，作为丫鬟伺候在旁，这种收集备胎的手法小编是极为反对的。既然有女二爱着女一，那就少不了男备胎，《新》男女主角最大的绊脚石除了有执拗的法海，还有一只陪伴白蛇修仙的鼠精 – 景松，而许仙稍早的感情线中也多了一位青梅竹马的金如意，完完全全的偶像剧感情戏份，怪不得观众不满意这种改编。

除此之外，白素贞的台词也成为这部电视剧的一大诟病。试问一位修炼千年、精通医术、满腹经文的蛇精怎么就不谙世事，不懂“妖精”是骂人的词语就算了，还不知道买东西要靠银两，难道她没有读过喊穷叫苦的古诗吗？

不过最不能让人接受的还是后期的大量廉价特效。《新》一开场的动画风景犹如网游的界面，而且还有人找出《新》 借鉴《三生三世十里桃花》的开场，都有花鹿做指引。另外，《新》里法海和蛇精的追逐剧情还被发现借鉴《卧虎藏龙》里周润发与章子怡饰演的片段。男女主角的脸也被过度“美颜”以至严重发亮，还好近期被改过来了。

对于这部《新白娘子传奇》的整体评语，很多人都是不满意的。作为一部经典翻拍，它确实在还原故事和人物上不及格，作为先进时代的古装剧，它的特效略显粗糙，不过剧组大胆尝新和大方接受评语的态度仍值得我们给予机会，一边欣赏一边用心吐槽这部作品！