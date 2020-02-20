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新冠肺炎期间，入住酒店一定要注意的事！千万不要嫌麻烦~

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
新冠肺炎期间，入住酒店一定要注意的事！千万不要嫌麻烦~
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在这个新冠肺炎期间，如果避免不了要入住酒店，那就一定要注意以下这些事项！防疫再防疫，千万不要闲麻烦，可能你少做一样，病菌就找上你了！

第一、入住前做功课

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第二、戴口罩
进入酒店前一定要戴口罩，就算乘坐电梯也不可以脱掉口罩，更应该注意不要随便乱摸电梯的把手，或是酒店内的任何东西！

第三、不要乱摸
这个非常时期，请收起你爱乱东摸摸西摸摸的手！尽量减少接触酒店的门把手、电梯开关等公共设施，接触后请及时洗手！

完整内容，请点击这里

 

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