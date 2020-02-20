生活 Lifestyle 新冠肺炎期间，入住酒店一定要注意的事！千万不要嫌麻烦~ by Vicky 丽盈 20 February 2020 written by Vicky 丽盈 20 February 2020 Advertisement 在这个新冠肺炎期间，如果避免不了要入住酒店，那就一定要注意以下这些事项！防疫再防疫，千万不要闲麻烦，可能你少做一样，病菌就找上你了！ 第一、入住前做功课 Advertisement 第二、戴口罩 进入酒店前一定要戴口罩，就算乘坐电梯也不可以脱掉口罩，更应该注意不要随便乱摸电梯的把手，或是酒店内的任何东西！ 第三、不要乱摸 这个非常时期，请收起你爱乱东摸摸西摸摸的手！尽量减少接触酒店的门把手、电梯开关等公共设施，接触后请及时洗手！ 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 疫情严重不敢出门！武汉女子浴缸养鱼囤粮！ next post 动物界《使徒行者》，原来这些动物是美国CIA的卧底？ You may also like 动物界《使徒行者》，原来这些动物是美国CIA的卧底？ 20 February 2020 疫情严重不敢出门！武汉女子浴缸养鱼囤粮！ 20 February 2020 2020最值得投资的5支表，你拥有了吗？ 19 February 2020 朝鲜出现1确诊新冠肺炎病例！走私染病患者遭枪毙！ 19 February 2020 INDAH WATER 2020年7月起 邮寄账单将额外征收RM2 17 February 2020 盘点7项『老夫老妻』特征，你和TA中了几个~ 17 February 2020 冠状病毒到底能在物品上存活多久？专家告诉你！ 16 February 2020 雪隆区文青cafe推荐！ 16 February 2020 睡到一半突然感觉从高处掉下！到底是怎么一回事？ 16 February 2020 吃过Dutch Baby吗？KL区这几家都有售卖好吃的Dutch Baby！ 15 February 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.