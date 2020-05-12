新冠肺炎危机过后 哪些国家的经济能够恢复最快最好？

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新冠疫情为世界经济带来了前所未有的冲击，世界各国为了抗击疫情实施了一连串的措施，包括封锁边境和社交隔离，以及稳定市场的财政干预。在疫情减缓之后，哪个国家的经济能够恢复最快呢？BBC媒体就列出下面几个国家。

丹麦

丹麦在全球恢复力指数排名第二，主要归功于政府腐败程度低，供应链稳定等因素。丹麦应对疫情採取社交隔离措施动作很快，一早就关闭学校和边界。虽然经济受到影响，丹麦政府的财政干预措施，耗费全国生产总值的13%，但仍然被誉为是全球的楷模。

新加坡

新加坡经济力强，基础建设稳固，政府腐败程度低，政治风险低。新加坡政府对抗疫情的措施和决策透明，基本上受到人民的信任。由于国土面积小，要在危机解除之后恢复良好还必须取决于世界其他国家的恢复能力，但新加坡人对未来普遍乐观。

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美国

美国的经济实力强，商业环境风险低，供应链强劲稳健。虽然像纽约这样的国际大城市深受疫情影响，但美国政府推出刺激经济方案，在不同地区实施不同的社交隔离措施，稍许能缓解整体损失，有助经济迅速恢复。

美国圣母大学（University of Notre Dame）经济学教授西姆斯（Eric Sims）表示，和世界其他国家相比，美国经济遭遇巨大创伤后的恢复能力相对较好，美国人口平均更年轻，劳动力市场限制较少，美国联邦储备局调动货币的能力也比其他国家中央银行有更多空间。

卢旺达

可能很多人都不知道有这个国家的存在，这个非洲国家在这波疫情中基本上是处于优势地位。早在2019年埃博拉疫情在邻国刚果民主共和国爆发，卢旺达就成功地将病毒阻挡在边界外面，这样的防疫经验有助于卢旺达抵抗新冠肺炎。虽然医疗系统不能算是国际领先，但和区域国家相比也并不落后，国内有无人机药物送货服务，在边境测量体温，防疫措施领先于非洲地区国家。

纽西兰

新西兰应对疫情反应快速，事实也证明封锁措施奏效，传染病学家认为新西兰是少数几个目前”生活仍然正常”的国家之一。加上新西兰政府债务低、量化宽松维持低利率、人民对政府信任度高，这也让纽西兰的经纪基础十分稳固。

新闻摘自：BBC

照片摘自网络