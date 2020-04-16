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教你如何上网申请提领第二户口公积金，只需6个步骤！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
教你如何上网申请提领第二户口公积金，只需6个步骤！
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新冠肺炎疫情已经严重打击国人的收入，因此雇员公积金局（KWSP）决定推出i-Lestari计划，允许 会员提领公积金第二户口的存款，以购买生活用品。每名会员每月最多只能提领RM500，长达12个月。

这项计划从2020年4月1日到2021年3月31日期间进行。若会员在4月份提出申请，那么就可以连续提款12个月。若会员在9月份才提出申请，那么将只能提款7个月，以此类推。想要申请提领公积金第二户口存款的会员，首先你的年龄必须不超过55岁，而且必须第二户口还有存款。会员可以自由选择每月提领RM50至RM500的存款。

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如何上网申请提领公积金第二户口存款？

步骤1：浏览https://ilestari.kwsp.gov.my/。

步骤2：点击Permohonan Baharu。

步骤3：输入姓名、身份证号码、电话号码、地址、电邮、邮区编号、州属、城市、要提款的数额、 银行户口。

步骤4：接着在T&C的条款条例中打勾。

步骤5：点击Saya bukan robot，进行验证程序。

步骤6：点击Hantar就可以啦。

至于如何查询提领公积金第二户口存款的申请结果？点击Rojaklah吧！

照片摘自网络

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