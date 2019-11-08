教你周末不必花大钱也好玩！还有【免费演唱会】，越夜越精彩！

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无论你一个人，还是一家人过。劳碌了一周，周末就是自我充电的大好时机，所以一定要好好把握！你的周末一般上怎么过呢？如果你已经厌倦了毫无新意的周末，或者你想要过一个精彩的周末，但却不想花大钱，没问题！赶快参考以下几项活动吧！

# 登山

与其浪费大半天的周末睡觉，不如选择爬山涉水、呼吸清新空气吧！雪隆一带有许多多登山的好去处，例如：Bukit Gasing、Broga Hill、Bukit Nanas 等….. 选一个的地点，约家人或朋友一起登山去吧！不必花钱之余，登山还可以强身健体，观赏美景也能让身心放松！

# 野餐

趁着周末和好友或家人一起野餐不乏是一种享受周末的好方式！一方面可以亲近大自然，在户外与阳光空气亲密接触，让整天面对电脑屏幕的双眼好好休息一下；另一方面也能和家人朋友们聚在一起聊聊天，增进或培养彼此间的感情。

# 烘焙

虽说烘焙是需要花钱“投资”在工具和材料上，但若烘焙是你的爱好，那就趁着周末好好享受啊！别担心，其实烘焙即可以是爱好，也能是一门行业啊！建议喜欢烘焙的你，可以将亲手制作的饼干、蛋糕或面包等放到网络上卖，别说花钱了，说不定还能在周末赚一笔呢！

# 逛美术馆/艺术中心/画廊

马来西亚的美术馆、画廊及博物馆等等，基本都是免费的。不妨趁着周末，当一日文青，抽出一下午的时间，一个人或与志同道合的朋友静静地欣赏一件件艺术品吧！这样不仅能提高个人艺术涵养，也可以增进大家对文化与艺术的了解。

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# 出席免费音乐会/展览/嘉年华

一家人出门总是花费不少？其实你可以到一些入场免费的展览、音乐会或嘉年华呀！这些场合一般都适合一家大小哦！读到这里的你，心里一定在想：“免费的？哇，那里找哦？”

不必找了！好康就在这里！

配合GM Klang成立10周年，GM Klang 即将举办一场盛大的【GeMpaKarnival · 欢庆十周年嘉年华】！ 嘉年华从 早上9点开始，一直到午夜12点，一连15个小时，给你不间断的惊喜和欢乐！越夜越精彩！简直太疯狂了！

GM Klang 欢庆十周年的嘉年华有演唱会、巨盟之星决赛、游戏竞赛、美食和商品摊位等等，吃喝玩乐，通通有！

哇，这么丰富多彩的活动！想知道谁是演出艺人吗？？？那往下滑吧！

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Tadaaa！

没错！ Fuying & Sam 当天将会于晚上8点，出现在嘉年华巅峰会【GM 10 Concert】与本地实力派歌手同台演出！

当日活动详情可参考以下海报：



【GM Klang GeMpaKarnival· 欢庆十周年嘉年华】：

日期：11月30日（星期六）

时间：9am – 12am

地点：GM Klang 户外停车场

重点：入场免费 ！

还等什么？11月30日，星期六，就请放下手机，到【GM Klang GeMpaKarnival 嘉年华】尽情地享受你的周末吧, 让我们一起GeMpak！

更多详情可浏览：

所有图片来源：unsplash.com & GM Klang