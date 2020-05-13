效力16年！杨秀惠发文宣布离开TVB：之后会继续努力照顾好家庭和生意

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TVB近年爆演员离职潮，5月13日有报道指现年35岁、刚升格人母的杨秀惠，今年初已与无线完约，在TVB女艺人网页，她的照片和个人资料也已下架。随后杨秀惠就在个人社交圈证实此消息，正式离开效力16年的娘家！

杨秀惠2003年参加马来西亚电视台举办的《马来西亚华裔小姐竞选》赢得冠军，继而于2004年参加华裔小姐选美后加入TVB，展开演员之路。

杨秀惠效力无线16年，参演过大约39部电视剧，她加入电视台初期备受力捧。在她参演的第一部电视剧《赤沙印记四叶草.2》中担纲主角，其后在多部电视剧中如《仁心解码》中牺牲色相饰演大肥婆，在《鬼同你OT》中饰演妖艳的「罗丽花（Lolita、蜘蛛精）」、《大帅哥》中饰演的「艾妞」，都令人印象深刻。

如今正在热播的《十八年后的终极告白》，杨秀惠在剧中所饰演的聋哑人士「谢家倩」，其演技和努力都获网民肯定，未料竟成为她在TVB的最后作品。

杨秀惠在社交圈发表离巢宣言，并感谢大家一直以来的支持及TVB的栽培：「我和TVB的合约在早一段时间已经结束了。首先想多谢TVB一直以来都给了我很多机会，是我去香港以后一直工作的公司，很感恩，系呢两年间TVB不断安排左（咗）好多好好慨剧集角色俾我，亦都有飞去外地慨旅游节目同其他唔同慨节目主持工作俾我，但因为我真系时间上配合唔到，所以都未能参与，觉得好唔好意思。非常感谢TVB以及所有同事咁多年来慨帮忙，请原谅我无法亲自一一谢谢你们，非常感谢，之后我会继续努力，照顾好家庭和生意。希望大家会继续支持我。」

资料来源：hk01