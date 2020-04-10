政府今天再颁布86间酒店和14单位为隔离中心[内附有清单]

根据星洲日报的报导，政府今天再次在宪报颁布新增86间酒店和14间由体育馆、政府机构、医院以及学府充作隔离中心的清单。
除了上述单位，沙巴有一间孤儿院也被暂时改为隔离中心。
根据卫生部长拿督斯里阿汉峇峇于4月8日在1988年传染病控制及防范法令下签批的宪报，国家主要的体育馆即吉隆坡武吉加里尔体育馆也被充作隔离中心。
充作隔离中心的体育馆、政府机构、医院、学府以及孤儿院清单：
Kompleks Sukan Negara, Bukit Jalil, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Kolej Pengajian Islam Johor, Johor Bahru, Johor
Malaysian Productivity Corporation, Johor Bahru, Johor
Universiti Islam Antarabangsa Pagoh, Muar, Johor
Sibu Diocesan Pastoral Centre, Sarawak
Pusat Sumber Pembangunan Desa Layar, Sarawak
Rumah Rehat Pejabat Daerah Kecil Engkilili, Engkilili, Sarawak
Asrama Tongkungon, Kompleks Sukan Tambunan, Sabah
Dewan Selagon, Beaufort, Sabah
Kompleks Belia dan Sukan (Persekutuan) Negeri Sabah, Kota Kinabalu,Sabah
Pusat Kegiatan KEMAS, Beaufort, Sabah
Rumah Anak Yatim, Kunak, Sabah
Sekolah Menengah Kebangsaan Tandek 2, Kota Marudu, Sabah
Hospital Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan
86间充作隔离中心的酒店清单：
Hotel Seri Malaysia Alor Setar, Alor Setar, Kedah
Hotel Starcity, Alor Setar, Kedah
1926 Heritage Hotel Penang, George Town, Pulau Pinang
Holiday Inn Resort Penang, Batu Ferringhi, Pulau Pinang
M Summit 191 Executive Suites, George Town, Pulau Pinang
Hotel Sunway Seberang Jaya, Prai, Pulau Pinang
Hotel Acappella Suite, Shah Alam, Selangor
Hotel Aliya, Klang, Selangor
Best Western i-City Shah Alam, Shah Alam, Selangor
Hotel Crystal Crown Petaling Jaya, Selangor
Hotel Dash Box, Cyberjaya, Selangor
Hotel Gocos Klang, Klang, Selangor
Hotel Grand BlueWave Shah Alam, Shah Alam, Selangor
Holiday Villa Hotel and Conference Centre Subang, Subang Jaya, Selangor
Hotel Mercure Selangor Selayang, Batu Caves, Selangor
Hotel Prescott Ace Kuala Lumpur Cheras, Cheras, Selangor
Hotel Oriental Crystal, Kajang, Selangor
Hotel Pegasus Shah Alam, Shah Alam, Selangor
Hotel Putrajaya Marriott, Sepang, Selangor
Hotel Qlassic, Sepang, Selangor
Hotel Sama-Sama Express KLIA2, Sepang, Selangor
Hotel Sama-Sama Express KL International Airport, Sepang, Selangor
Hotel Sama-Sama KL International Airport, Sepang, Selangor
Hotel The Saujana Kuala Lumpur, Shah Alam, Selangor
Le Meridien Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya
Hotel Pulse Grande, Wilayah Persekutuan Putrajaya
The Everly Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya
Hotel AnCasa Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Hotel Arenaa Star, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Hilton Garden Inn Kuala Lumpur Jalan Tunku Abdul Rahman North,Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Hotel Grand Continental Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan KualaLumpur
Hotel Mincott, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Hotel Sri Petaling, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Hotel Wira, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Ibis Styles Kuala Lumpur Sri Damansara, Wilayah Persekutuan KualaLumpur
Melia Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Oasia Suites Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Hotel Pacific Express Central Market, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Pacific Regency Hotel Suites Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan KualaLumpur
Hotel Prescott Medan Tuanku, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Hotel RegalPark, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Hotel Seri Pacific Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Hotel Sunway Putra Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Hotel Sunway Velocity, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Hotel Swiss-Garden Bukit Bintang Kuala Lumpur, Wilayah PersekutuanKuala Lumpur
The Westin Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Travelodge Bukit Bintang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
PNB Ilham Resort Port Dickson, Negeri Sembilan
Win Win Boutique Hotel, Port Dickson, Negeri Sembilan
Amverton Herritage Resort, Ayer Keroh, Melaka
Hotel DoubleTree by Hilton Melaka, Melaka
Hotel Kobemas Melaka, Melaka
Ibis Melaka, Melaka
Hotel AmanSari Nusajaya, Nusajaya, Johor
AmanSari Residende Resort, Masai, Johor
Hotel Baguss City, Johor Bahru, Johor
Hotel DoubleTree by Hilton Johor Bahru, Johor Bahru, Johor
Hotel Erica, Johor Bahru, Johor
Hotel GoodHope, Skudai, Johor
Hotel Holmes Johor Jaya, Johor Bahru, Johor
Hotel Tebrau CT, Johor Bahru, Johor
Le Grandeur Palm Resort Johor, Senai, Johor
Somerset Medini Iskandar Puteri, Iskandar Puteri, Johor
Somerset Puteri Harbour Iskandar, Iskandar Puteri, Johor
Tanjong Puteri Golf Resort Johor, Pasir Gudang, Johor
Tiara Desaru Residences, Kota Tinggi, Johor
TROVe Johor Bahru, Johor Bahru, Johor
eRYAbySURIA Cherating, Kuantan, Pahang
Hotel Seri Malaysia Genting Highlands, Pahang
Lanjut Beach and Golf Resort, Kuala Rompin, Pahang
eRYAbySURIA Merang Holiday Park, Kuala Terengganu, Terengganu
Rooms 4 Stay, Sibu, Sarawak
Ariva Gateway Kuching Serviced Apartment and Hotel, Kuching,Sarawak
Citadines Uplands Kuching, Kuching, Sarawak
Hilton Kuching, Kuching, Sarawak
Hotel Pine Garden, Kuching, Sarawak
Hotel Purnama, Limbang, Sarawak
Hotel Serapi, Kuching, Sarawak
Borneo Golf Resort, Beaufort, Sabah
Kuala Lumpur International Hotel, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
OYO 989 Ostay Inn, Miri, Sarawak
Hotel 11 OYO, Kota Kinabalu, Sabah
Hotel Capital, Kota Kinabalu, Sabah
Diamond Inn, Kota Kinabalu, Sabah
Kokili Inn, Sipitang, Sabah
Hotel Lucky 11, Kota Kinabalu, Sabah
新闻摘自：星洲日报
照片摘自网络