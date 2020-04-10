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政府今天再颁布86间酒店和14单位为隔离中心[内附有清单]

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
政府今天再颁布86间酒店和14单位为隔离中心[内附有清单]
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根据星洲日报的报导，政府今天再次在宪报颁布新增86间酒店和14间由体育馆、政府机构、医院以及学府充作隔离中心的清单。

除了上述单位，沙巴有一间孤儿院也被暂时改为隔离中心。

根据卫生部长拿督斯里阿汉峇峇于4月8日在1988年传染病控制及防范法令下签批的宪报，国家主要的体育馆即吉隆坡武吉加里尔体育馆也被充作隔离中心。

充作隔离中心的体育馆、政府机构、医院、学府以及孤儿院清单：

Kompleks Sukan Negara, Bukit Jalil, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Kolej Pengajian Islam Johor, Johor Bahru, Johor

Malaysian Productivity Corporation, Johor Bahru, Johor

Universiti Islam Antarabangsa Pagoh, Muar, Johor

Sibu Diocesan Pastoral Centre, Sarawak

Pusat Sumber Pembangunan Desa Layar, Sarawak

Rumah Rehat Pejabat Daerah Kecil Engkilili, Engkilili, Sarawak

Asrama Tongkungon, Kompleks Sukan Tambunan, Sabah

Dewan Selagon, Beaufort, Sabah

Kompleks Belia dan Sukan (Persekutuan) Negeri Sabah, Kota Kinabalu,Sabah

Pusat Kegiatan KEMAS, Beaufort, Sabah

Rumah Anak Yatim, Kunak, Sabah

Sekolah Menengah Kebangsaan Tandek 2, Kota Marudu, Sabah

Hospital Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan

 

86间充作隔离中心的酒店清单：

Hotel Seri Malaysia Alor Setar, Alor Setar, Kedah

Hotel Starcity, Alor Setar, Kedah

1926 Heritage Hotel Penang, George Town, Pulau Pinang

Holiday Inn Resort Penang, Batu Ferringhi, Pulau Pinang

M Summit 191 Executive Suites, George Town, Pulau Pinang

Hotel Sunway Seberang Jaya, Prai, Pulau Pinang

Hotel Acappella Suite, Shah Alam, Selangor

Hotel Aliya, Klang, Selangor

Best Western i-City Shah Alam, Shah Alam, Selangor

Hotel Crystal Crown Petaling Jaya, Selangor

Hotel Dash Box, Cyberjaya, Selangor

Hotel Gocos Klang, Klang, Selangor

Hotel Grand BlueWave Shah Alam, Shah Alam, Selangor

Holiday Villa Hotel and Conference Centre Subang, Subang Jaya, Selangor

Hotel Mercure Selangor Selayang, Batu Caves, Selangor

Hotel Prescott Ace Kuala Lumpur Cheras, Cheras, Selangor

Hotel Oriental Crystal, Kajang, Selangor

Hotel Pegasus Shah Alam, Shah Alam, Selangor

Hotel Putrajaya Marriott, Sepang, Selangor

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Hotel Qlassic, Sepang, Selangor

Hotel Sama-Sama Express KLIA2, Sepang, Selangor

Hotel Sama-Sama Express KL International Airport, Sepang, Selangor

Hotel Sama-Sama KL International Airport, Sepang, Selangor

Hotel The Saujana Kuala Lumpur, Shah Alam, Selangor

Le Meridien Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya

Hotel Pulse Grande, Wilayah Persekutuan Putrajaya

The Everly Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya

Hotel AnCasa Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Hotel Arenaa Star, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Hilton Garden Inn Kuala Lumpur Jalan Tunku Abdul Rahman North,Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Hotel Grand Continental Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan KualaLumpur

Hotel Mincott, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Hotel Sri Petaling, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Hotel Wira, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Ibis Styles Kuala Lumpur Sri Damansara, Wilayah Persekutuan KualaLumpur

Melia Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Oasia Suites Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Hotel Pacific Express Central Market, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Pacific Regency Hotel Suites Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan KualaLumpur

Hotel Prescott Medan Tuanku, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Hotel RegalPark, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Hotel Seri Pacific Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Hotel Sunway Putra Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Hotel Sunway Velocity, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Hotel Swiss-Garden Bukit Bintang Kuala Lumpur, Wilayah PersekutuanKuala Lumpur

The Westin Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Travelodge Bukit Bintang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

PNB Ilham Resort Port Dickson, Negeri Sembilan

Win Win Boutique Hotel, Port Dickson, Negeri Sembilan

Amverton Herritage Resort, Ayer Keroh, Melaka

Hotel DoubleTree by Hilton Melaka, Melaka

Hotel Kobemas Melaka, Melaka

Ibis Melaka, Melaka

Hotel AmanSari Nusajaya, Nusajaya, Johor

AmanSari Residende Resort, Masai, Johor

Hotel Baguss City, Johor Bahru, Johor

Hotel DoubleTree by Hilton Johor Bahru, Johor Bahru, Johor

Hotel Erica, Johor Bahru, Johor

Hotel GoodHope, Skudai, Johor

Hotel Holmes Johor Jaya, Johor Bahru, Johor

Hotel Tebrau CT, Johor Bahru, Johor

Le Grandeur Palm Resort Johor, Senai, Johor

Somerset Medini Iskandar Puteri, Iskandar Puteri, Johor

Somerset Puteri Harbour Iskandar, Iskandar Puteri, Johor

Tanjong Puteri Golf Resort Johor, Pasir Gudang, Johor

Tiara Desaru Residences, Kota Tinggi, Johor

TROVe Johor Bahru, Johor Bahru, Johor

eRYAbySURIA Cherating, Kuantan, Pahang

Hotel Seri Malaysia Genting Highlands, Pahang

Lanjut Beach and Golf Resort, Kuala Rompin, Pahang

eRYAbySURIA Merang Holiday Park, Kuala Terengganu, Terengganu

Rooms 4 Stay, Sibu, Sarawak

Ariva Gateway Kuching Serviced Apartment and Hotel, Kuching,Sarawak

Citadines Uplands Kuching, Kuching, Sarawak

Hilton Kuching, Kuching, Sarawak

Hotel Pine Garden, Kuching, Sarawak

Hotel Purnama, Limbang, Sarawak

Hotel Serapi, Kuching, Sarawak

Borneo Golf Resort, Beaufort, Sabah

Kuala Lumpur International Hotel, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

OYO 989 Ostay Inn, Miri, Sarawak

Hotel 11 OYO, Kota Kinabalu, Sabah

Hotel Capital, Kota Kinabalu, Sabah

Diamond Inn, Kota Kinabalu, Sabah

Kokili Inn, Sipitang, Sabah

Hotel Lucky 11, Kota Kinabalu, Sabah

新闻摘自：星洲日报

照片摘自网络

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