改编自《西游记》的韩剧《花游记》，让唐三藏和孙悟空谈恋爱？！而且人物设定像《鬼怪》？

李升基（左）、车胜元主演的《花游记》，在韩国以外的地区由Netflix代理播出。 （Netflix提供）

一线编剧洪氏姐妹（洪贞恩、洪美兰）改投tvN旗下后，去年底祭出改编自中国古典小说《西游记》的新韩剧《花游记》。《花游记》带领观众体验了一场前所未有的崭新观影旅程。你能想像唐三藏和孙悟空谈恋爱吗？当金刚箍变成爱情枷锁，又是什么事呢？这部由李升基、车胜元主演的新剧，颠覆程度完全超乎想像，让人对于韩国编剧天马行空及超强的人物设定功力，再次惊叹不已。

《花游记》描述自幼能看到恶灵的陈善美（吴涟序饰），总是随身带着一把有法术的黄伞，因此遭同学们排挤。陈善美小学时受牛魔王（车胜元饰）指引，不慎解除了孙悟空（李升基饰）的封印，长大后与有过约定的悟空重逢。三藏转世的善美，希望能得到悟空的保护，在牛魔王的帮助下，如愿以金刚箍控制悟空，没想到金刚箍却捆绑了悟空的心，强迫他不得不爱上善美，但当金刚箍的「魔法」消失时，爱情是否也会跟着消失呢？

《花游记》中李升基（右）、吴涟序大谈「人妖恋」，让女性观众们看了很心痛。 （Netflix提供）

擅长写无厘头、恶搞喜剧的洪氏姐妹，过去以《原来是美男》、《最佳爱情》、《主君的太阳》等多部韩剧在亚洲打开知名度。这次他们设定三藏法师转世成女性，其实在戏剧上并非头一遭。早在30年前，日本的《西游记》就启用女星夏目雅子出演温文尔雅的三藏法师，开创日本神话剧最受欢迎女主角之先河；而拿《西游记》来恶搞，更是周星驰最精专的能事。到底《花游记》要如何「翻新」才能吸引众人目光，成为两位编剧最头痛的课题，而所有通俗剧中最不可或缺的「爱情」，也意外成为创造话题与翻新的最大卖点。

退伍回归的李升基和两年没拍电视剧的车胜元，成为《花游记》两大台柱。李升基诠释的「孙悟空」在顽皮慧黠之余，也完全展现出不同于过往的成熟男人帅气魅力，成为近期众多戏剧作品中最迷惑「女心」的人物；老戏骨车胜元的「牛魔王」时而城府、时而搞笑，则尽现深厚且无庸置疑的好演技。

退役回归后的李升基，在《花游记》饰演的「孙悟空」展现多层次的成熟演技魅力。 （Netflix提供）

此外，饰演「三藏」的女主角吴涟序，用她无邪纯真的大眼睛，完美演绎了女性情窦初开的喜悦、焦急与不安，与李升基之间的拐弯抹角的「人妖恋」，道尽恋爱中的心酸甜蜜情事，也带领观众重温了初恋的种种滋味。

车胜元在《花游记》中的搞笑演出十分吸睛。 （Netflix提供）

从身世悲惨且看得见鬼的女主角，到同住一个屋檐下却互看不顺眼的两位男主角，标榜浪漫爱情喜剧的《花游记》，在人物方面确实与《鬼怪》有着极其相似的设定。但值得一提的是，将恶搞趣味发挥得恰到好处的洪氏姐妹，在《花游记》剧情中尽现风格独具的无厘头喜感，周星驰、韩国当红主持人刘在锡也被她们幽了一默，会让观众看了会心一笑。

编辑：Angel 迎晶

资料来源：镜周刊