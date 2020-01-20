搁再来？！韩剧《爱的迫降》这个星期将再次停播！

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热播韩剧《爱的迫降》这个星期将再次停播！

tvN电视台今天宣布韩剧《爱的迫降》这个星期将再次停播，宣布这个星期六晚上将播出电影《极限职业》，星期日则将播出《爱的迫降》花絮特辑。不过电视台并没有讲明停播理由。

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据悉，《爱的迫降》早前就曾经因剧组进行修整而停播过一个星期，这次是该剧第二次停播。

tvN电视台早前曾经宣布，由于天气严寒，为了确保演员和剧组工作人员的健康和安全，《爱的迫降》剧组将暂停拍摄进行修整。

新闻摘自：Sina

照片摘自网络