娱乐 Entertainment电视剧 TV Drama 搁再来？！韩剧《爱的迫降》这个星期将再次停播！ by Bryan 帝琰 20 January 2020 written by Bryan 帝琰 20 January 2020 Advertisement 热播韩剧《爱的迫降》这个星期将再次停播！ tvN电视台今天宣布韩剧《爱的迫降》这个星期将再次停播，宣布这个星期六晚上将播出电影《极限职业》，星期日则将播出《爱的迫降》花絮特辑。不过电视台并没有讲明停播理由。 Advertisement 据悉，《爱的迫降》早前就曾经因剧组进行修整而停播过一个星期，这次是该剧第二次停播。 tvN电视台早前曾经宣布，由于天气严寒，为了确保演员和剧组工作人员的健康和安全，《爱的迫降》剧组将暂停拍摄进行修整。 新闻摘自：Sina 照片摘自网络 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 黄翠如大扫除找到中学证件-网夸：好嫩！ next post 【把衰运统统丢掉!】过年前一定要丢掉的东西 You may also like 《三生三世枕上书》定档预告火热出炉！ 20 January 2020 黄致列被曝回归《歌手》惹争议，曾吐槽中国空气和水差 20 January 2020 黄翠如大扫除找到中学证件-网夸：好嫩！ 20 January 2020 金秀贤客串《爱的迫降》造型超眼熟！（含剧透） 20 January 2020 中国新年强档《夺冠》片尾曲已经上线 王菲、那英再合体献唱 20 January 2020 华少疑因高以翔事件受到恐吓，竟被评是“因果报应” 17 January 2020 又是因为Chen结婚？！合作８年厂商宣布不续约EXO 17 January 2020 《妻子3》收官 杜江：我错了，霍思燕最近真的胖了 17 January 2020 又一男星恋情曝光！小鲜肉夜会00后超模 17 January 2020 BTS成员V帮粉丝寻找罕见血型 终于成功！ 17 January 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.