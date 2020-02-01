推荐你雪隆区哪家的炸鸡排最好吃！

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酥脆可口的外皮，一掰开就Bit出热辣辣的肉汁！是不是很想念台湾夜市的味道呢？ 幸运的是，现在不需要远飞台湾，人在大马也可以吃到我们朝思暮想的炸鸡排咯！ 现在已经有好几家台湾炸鸡排专卖店，陆陆续续进驻雪隆区，让我们这班吃货解解馋！ 废话不多说，马上一起来看看吧↓

Shihlin Taiwan Street Snacks

相信大家对士林的鸡排都不陌生吧？鲜肥多汁的超大鸡胸肉腌至入味，再抹上特制面粉炸至金黄色， 撒上特殊亚洲混合香料，以不切片的方式享用，入口后咬劲十分脆韧 ， 感觉确实一级棒！

恶魔鸡排 Devil Chicken Malaysia

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颇有厚度的鸡排，香酥的外皮就散发迷人的香味，轻轻咬一口香味马上窜至整个口腔，腌制入味的鸡 排，不需要加一丁点的胡椒粉，初尝有着鲜嫩Ｑ弹的咬劲，浓郁的鸡香味环绕整个味蕾！

Monga Kuala Lumpur 吉隆坡艋舺ㄟ雞排

由台湾艺人Nono代言的艋舺鸡排，厚切式特殊刀法，高温油炸避免鸡汁流失，口感更扎实满足！而 且它家的鸡排是用蜂蜜取代砂糖，是令鸡排不因厚度而影响口感的关键！

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资料和照片取自：rojaklah