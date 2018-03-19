探索籍贯踪迹 – 槟城大士爷

八度空间从2017年的12月31日开始，每逢星期日，晚上8点30分播出《籍宝乡》（Footprints In History），以多种角度探索马来西亚各籍贯文化和人物的动人故事。而这星期日3月25日，主持人杨于羲，将带你探索槟城的籍贯文化，寻找籍贯留下的故事印记。

在槟城挖掘籍贯文化的故事

槟城是其中一个华人聚集地，有丰富的文化遗产和面貌。而农历七月的槟城更是非常热闹，不同籍贯的槟城人，不同庙宇都在庆祝中元节，举行盂兰盛会。这一集，《籍宝乡》就在街头巷尾寻找机关的痕迹。说起槟城的大士爷，许多人都会想到大山脚的盂兰胜会。事实上，来到了今天，槟城信徒膜拜的大士爷籍贯色彩已经不明显。不过，广汀会馆过去百年以来，依然保留了广东人祭拜大士爷的自家传统。无论是祭拜仪式，甚至是大士爷的面貌都有和其他籍贯不一样的地方。槟城有一个超过一百年历史的老巴刹：新街头万山。里头还保留了不同籍贯的痕迹，不同籍贯的摊贩卖不一样的东西，甚至拜不同的大士爷。槟城有个小渔村叫美湖。这小渔村，许多村民依然保留了“拜兄弟”的传统。这村里也住着许多海陆丰人。作为少数籍贯，海陆丰人有他们的方言、习俗和生活方式。

节目名称 ：《籍宝乡》| Footprints In History

主持人 ：杨于羲

集数 ：第12集《籍宝乡》

播出时段 ：星期日，晚上8时30分

资料来源：八度空间