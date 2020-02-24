探病5分钟遭感染只因一个动作！武汉女子11招防疫贴身照顾确诊母亲！

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新型冠状病毒（COVID-19）疫情在全球不断扩散，截至目前为止已经累计共有78555起确诊病例，治愈人数达21259，以及造成2361人死亡。许多国家也纷纷出现本土感染的病例，就连一直被外界称赞其控疫水平的台湾也不例外。据台湾中央通讯社CNA报道，台湾北部一位60多岁新冠肺炎确诊妇女的外孙女在探病的短短5分钟内就受到感染。

据报道，这个第24宗个案，住在台湾北部的60多岁妇人在上月22日就出现发烧、咳嗽的症状。其外孙女在本月12日前往医院探病后，就出现了相关症状。据悉，两人都没有外游记录。据中国医药大学附设医院的儿童感染科主任黄高彬指出，才接触短短5分钟就受到感染，这极有可能是因为妇人身体虚弱声量很小，为了听清楚婆婆说什么外孙女靠得很近，甚至比医护人员和其他病人的距离更近，而导致被感染。

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由于医院内患者集中，因此到医院时更要注意防疫。早前晴报曾有报道，武汉市一位女子为照顾确诊新冠肺炎的母亲，自愿在医院病房贴身照顾母亲5天，之后又连续10多天穿梭当地多间医院。然而该名武汉女子在接受医院方面检疫后，证实并无受感染新冠肺炎。她在之后分享自己的11个防疫撇步，被医生大赞“防护工作做得好！”

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