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挚友透露高以翔原计划结婚！「开始一个新的人生篇章」 好友首曝高以翔和女友甜蜜照

by Tofu
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挚友透露高以翔原计划结婚！「开始一个新的人生篇章」 好友首曝高以翔和女友甜蜜照
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12月2日，作为高以翔生前挚友之一、也是一路护送高以翔回家的DarrenJ蒋坤玮，哀痛悼念好友高以翔，回忆与对方相处的点点滴滴，言辞真挚令人泪目。在长文中，首度曝光高以翔和其女友甜蜜照，更还透露高以翔原本计划与女友Bella结婚，迈入人生新阶段：“你们两家人马上要有一个非常重要的晚餐，你希望我陪你见证你将要开始一个新的人生篇章。”

高以翔生前挚友蒋坤玮发表长文，以“你们了解与不了解的我们”为题，回忆两人的相识相知的珍贵记忆，到成为不分彼此的好兄弟，并表示是高以翔今世且永恒的兄弟。长文中称高以翔是独一无二的，善良、真诚、忠诚、慷慨和充满爱心的，“以后也不可能会再遇到跟你一样善良的人”，言辞之间满是不舍和难过，看哭网友。

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此缅怀文引起许多网友和粉丝们感叹，为这对幸福快乐的鸳鸯表示惋惜“原本热搜上出现的是「高以翔结婚」，怎么就变成了「高以翔去世」了呢？这么甜蜜的一对啊😢”。另外，据外媒透露高以翔女友父母为他送上的14字挽联，字字都看得出不舍。「奔梦离家飞翔去 再续情缘入梦来」，暗示高以翔是此生无缘女婿，愿来生高以翔Bella再续情缘，14字令人感动泪目。

另外，高以翔公司也发表声明感谢粉丝的爱，并宣布灵堂将于12月6日上午10点至下午5点开放给粉丝朋友前来吊唁。声明中也表示，不能前来的朋友可以将想对高以翔说的话，写在信纸上，折成纸鹤寄到台北，在告别式时将会把心意以期和以翔一起高飞。

挚友蒋坤玮长文
#写给高以翔Godfrey的信-你永远的兄弟蔣珅玮DJ
#G我们带你回家了

挚友也有将和高以翔生活的点滴制作成视频，与粉丝们一起回忆和见证高以翔的温暖

资料来源：新浪娱乐、网易

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