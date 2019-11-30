挚友毛加恩婚礼「高以翔的位置必须保留」！粉丝助攻：我们帮你带以翔来了

Advertisement



高以翔日前因录制中国综艺节目《追我吧》不慎猝逝，留给亲友粉丝无限悲恸。原本他要担任挚友毛加恩伴郎，也永远无法出席。

原定九对伴郎伴娘依旧不变，毛加恩坚定地表示：「高以翔的位置必须保留」，因此由毛加恩的哥哥与两位伴娘一同进场。

在其中一张合照里，毛加恩特别保留了一个空位给挚友高以翔，原本将会是张超养眼的合影，如今却只能用这样的方式纪录遗憾。此照片发布之后，不少网友和粉丝发挥了神手，将高以翔p了上去：“虽然他无法出席，但我们帮你把他带来了。”，相当催泪。

Advertisement



毛加恩在好友猝逝后，仍必须撑起精神打点婚礼。在婚礼上致词时，主动提及好友高以翔，「如果今天高以翔在的话，他应该已经开始在灌大家酒了。」部分宾客跟着鼻酸落泪，他也请全场为好友默哀一分钟，让人相当不舍。

毛加恩不忘称赞高以翔真诚又善良，都会把别人放在心上，「在场有很多人都是他的朋友，也都知道我们是都分不开的，我不知道他为什么会这么突然的就离开我们，但是我相信上帝对他有更好的安排。」毛加恩在婚礼仪式与晚宴上，都穿着好友高以翔自创品牌的YOYUU西装，让好友在天上也能一起见证他的幸福。

另外，根据杰星传播29日晚间8点公布高以翔的遗体将于12月2日运送回台，「非常感谢浙江卫视与国台办的全力协办，疏通各方管道，好让我们能于周一将高以翔先生的大体由上海运送回台。」

据悉，灵堂选在民权东路的礼仪会馆，长眠地则是选在新北市金山的金宝山墓园，已故名人邓丽君、严凯泰、李天禄等人都在此安眠，但目前经纪公司和家属都尚未证实。

杰星声明

致各位关心高以翔的媒体伙伴与朋友们，最新状况如下：

一、非常感谢浙江卫视与国台办的全力协办，疏通各方管道，好让我们能于周一（12/2）将高以翔先生的大体由上海运送回台。

二、再次感谢浙江卫视释出最大诚意，主动承诺愿意代表杰星传播就以翔参加节目之合约，与保险公司协调及处理后续相关事宜。

杰星传播有限公司2019年11月29日

资料来源：ettoday