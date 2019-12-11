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挚友毛加恩、范范、王力宏和潘玮柏等暖心陪高以翔爸爸

by Tofu
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挚友毛加恩、范范、王力宏和潘玮柏等暖心陪高以翔爸爸
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高以翔11月底在中国录影昏倒猝逝，遗体目前已回到台湾安置，告别式将于15日举行，圈内好友除了陆续前往祭悼，也用特别的方式送他最后一程。范玮琪和老公黑人陈建州10日邀请高以翔的父亲一起聚会，一群人唱歌提前庆祝圣诞节，也特地在现场布置时，放了一个英文字母「G」 ，以缅怀高以翔。好友毛加恩、潘玮柏和王力宏等人都在场，「唯有如此，他才能安心地离开。」

范玮琪和一群友人10日陪伴刚历经丧子之痛的高以翔父亲说心里话，屋内布置十分具有圣诞节氛围，更让人感动的是，窗户还挂有一个「G」的吊饰，所有人合照时都指着它，仿佛好友仍和大家共度佳节一样。

有鉴于高以翔的好友Ken日前转达高妈妈的心声，希望大家能正面思考，否则他的灵魂会一直飘荡，因为他很担心亲人和朋友深陷在悲伤之中，范玮琪10日在王力宏的伴奏下暖唱《Hey Jude》送别好友，高的父亲也拿起吉他高歌。

「希望我们每一个人，包括他最爱的家人，朋友，都要喜喜乐乐的过每一天，唯有如此，他才能安心的离开，去最快乐最无忧无虑的地方！」尽管很想念高以翔，包括范玮琪在内的友人都必须打起精神，「很快我希望我们能在天上继续做家人，做彼此的兄弟姐妹。」

资料来源：ettoday

 

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