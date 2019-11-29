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拳拳到肉！本地电影《WIRA》票房凌厉！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
拳拳到肉！本地电影《WIRA》票房凌厉！
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马来西亚导演郑建国执导的第2部马来电影《WIRA》早前隆重上映之后，叫好叫座！

电影集合了本地和印尼演员，包括 Hairul Azreen, Fify Azmi, Ismi Melinda, Dain Said, Dato Hilal Azman, Yayan Ruhian, 许亮宇Josiah Hogan.

 

制作人Datuk Steven Lim表示,“我们希望《WIRA》能够成为本地动作电影的新指标，并希望能够继续推动本地的电影制作，和中国、香港、好莱坞并驾齐驱！”

GSC高级经理Tung Yow Kong也表示骄傲, 因为《WIRA》是第一部使用D-Box和4DX格式的本地电影。

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首要媒体首席执行长 Dato’ Iskandar Mizal Mahmood 表示, 《WIRA》是一部拥有崇高精神的作品。电影不止满足于商业上的需求，在剧情叙事方面，也非常引人入胜。由于电影会在超过100家本地和区域电影院上映，我们希望电影主题中所探讨的亲情、友情价值观也能够吸引国外观众入场支持。

电影讲述男主角 Hassan (Hairul Azreen 饰) 是一名退役军人。当初他离开家里加入军队，为的就是 控制他的“心魔”和残暴的性格。 为国家贡献，完成了军人使命后，Hassan 不愿看到家人继续在 Raja (Dain Said 饰) 的欺压下生活过 得苦不堪言，最终决定回到了他成长的地方拯救他们。他的妹妹 Zain (Fify Azmi 饰) 在 Raja 举办的 MMA 拳赛中输了欠下巨债。为了偿还债务，Hassan 和 Zain 兄妹俩被迫再战 Rayyan 和 Vee (Raja 子女)。 他们接下来还会遇到什么难题和挑战呢？Hassan 是否能成功拯救他身边的人呢？

照片视频摘自网络

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