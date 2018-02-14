拒当月光？这9招学起来！

大部分人都觉得存钱是件困难的事，尤其是生活在城市的朋友。 万事起头难，只要勇于尝试，其实是可以做到的！下面有9个有趣的存钱方法，选一个或几个你喜欢的，从今天开始存钱吧！

1. 扑满

这是最传统的方法，虽然老套，但还是有效的。把扑满放在一个随处可见的地方，这样会促使你存钱，因为通常很少人会想看到扑满里面空空如也。虽然，一个月存的零钱可能不会多，但只要一直持续下去，一个月存RM50 – RM100, 积少成多，一年下来，你就有能存下RM600 – RM1200啦！

2. 10令吉挑战

养成好习惯，每天存RM10进扑满，一天一天的累积，一年后就有RM3650。当然，你也可以自行设定其他金额。

3. 见5就收

一见到RM5的钞票就存起来，不要用。一年下来，你可以存到一笔可观的钱哦！或则，你也能选择存RM20或其他数字的钞票。

4. 加薪的钱必须存下来

不管是你的正职或兼职工作，当获加薪时，就趁机把增加的薪水存起来，别急着拿去花费。

5. 随机数字挑战

每个月/每周让你朋友随意选择2-3位数的号码，选到的那个号码，就是你必须存下的数字。

6. 每周挑战

金额可以自己决定，第一周存RM20，第二周RM40，依序每周乘以2，到年底你的金额就会相当可观。

7. 帐户自动储蓄

设定将每个月帐户里的钱，自动转一部分到储蓄户口。

8. 给帐户取名字

给你的储蓄户口取一个名字，例如：“备用基金”，或你想买的车之名，比如” Honda XX ” ，这会让你更有动力存钱！

9. 密码提醒

把你的计划设计成密码，当作每次领钱时的提醒。例如：“20180214”，提醒自己的汽车或房屋贷款几时可以还清，“005000“，或是提醒自己这个月必须存到的数字。

存钱愉快！

编辑：Carlynn/ Angel 迎晶

资料来源：Cheers.com （部分）/图片取自网络

日期：14/2/2018