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拍片批评中国！「全球最红YouTuber」PewDiePie遭封杀

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
拍片批评中国！「全球最红YouTuber」PewDiePie遭封杀
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中国近期强势维护国家名誉，针对外界支持香港反送中抗争火力十足，不少国际大牌、电竞游戏、NBA，甚至美国知名喜剧动画《南方四贱客》（South Park）都被要求下架、道歉。如今全世界最红瑞典籍 YouTuber「PewDiePie」，因为在最新影片中指中国「禁不起批评」，而遭到封杀。

PewDiePie在影片中提到，知名游戏公司「暴雪」因为香港电竞选手聪哥，在品牌旗下游戏比赛中宣传「反送中」抗争，遭中国要求道歉，结果「暴雪」选择惩处聪哥和另外2位一同参赛的赛事主播，他为此狂酸「暴雪」为钱低头行为。

除此之外，PewDiePie也提到NBA、《南方四贱客》等敏感议题，还说以前中国建造了雄伟的长城、发明火药、训练精深的武术，现在却害怕一只卡通人物，可见中国承受不了批评，只会封锁所有批评他们的人。

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影片一播出，PewDiePie立刻被中国网站「百度贴吧」封锁，完全查不到任何与他相关资讯，他随后也在Twitter发文写道：「我被中国封杀了。」


据悉，PewDiePie频道订阅人数高达1.01亿人，其他社群媒体追踪人数也都破千万，刚开始主要以拍摄游戏实玩和评论类型影片，事后开始拍摄网路谣言、迷因等影片。拥有大批粉丝的PewDiePie不仅是订阅数破亿的YouTuber，还拿到罕见的「红钻石作者奖」奖牌，不过被中国封杀后，喜欢他的中国粉丝以后再也不能看到他的影片了。

新闻来源：Ettoday

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