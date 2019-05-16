抱病上阵+历经地震！李幸倪艰辛拍16小时MV

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暌违10年，李幸倪(Gin Lee)积极筹备全新国语专辑，准备就绪出击华语乐坛。而

在较早前，Gin就特地飞过去台湾，为首支国语派台歌曲《孤独门口》拍摄MV。

赶急的行程下Gin由凌晨3时开工至晚上7时，连续16小时间的拍摄游走了多个外

景场地，并在一日之内经历了不同的天气，有刮大风、落雨、以及阳光下曝晒，

但最大挑战都是与MV男主角林哲熹上演感情戏，对Gin而言是一大突破！



MV拍摄当天，Gin从半夜开始出发去澹水草原，抵达时还未天光，在空旷草原

吹风，饱受寒风；中午就因应剧情需要，穿着毛衣在烈日当空下狂奔，她粗略计

算跑了30次50米路程，险些中暑；之后在海滩拍摄时就更开始下雨，再到水牛坑

泥泞行来行去，满身湿透之外，她的一双白鞋都报销！

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Gin分享道：「这一天的外景真的不易过，其中一项大挑战是与素不相识的男主角

演感情戏，事前只知对方名叫林哲熹，是2016年演出短片《审判》，获得法国

尼斯影展最佳男主角。但一见面要与对方演亲密戏，真係好尴尬！」幸好最后Gin

就巧妙地找到破冰话题，得悉林哲熹将要来港出席电影活动，Gin就教他几句广

东话傍身！Gin表示：「就係咁开始文化交流！最好笑係佢想学嘅广东话好粗鄙，

我好奇问佢点识？原来係睇《古惑仔》电影学识！」



今次MV拍摄有多场感情戏，更不少得吵闹戏份。Gin说：「呢方面我最差！因为我

从来唔同人嗌交，更加没有打交，但今次MV有几场与男主角的推撞戏！我尽力

演完一场放声大闹的戏之后Cut机，林哲熹就抱腹大笑话忍笑忍得好辛苦，估唔

到我真係唔识闹交！」



今次Gin到台湾拍《孤独门口》MV的压力很大，事关初到台湾时因为感冒及眼

角膜发炎要在当地睇医生，身处台湾的期间又经历地震，拍MV连续开工10几个

小时，初次演男女间的细挚感情戏，所以整个拍摄的行程对她来说实在是极为「

难忘」！

资料来源：环球音乐

日期：2019年5月16日