把自己的难搞唱成歌？！张智成磨两年推新作认《我本来就难搞》

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张智成时隔两年推出新歌《我本来就难搞》，舍弃过去一贯深情作风，这次不但选了跳跃活泼快歌为首波主打，歌名更是大胆以触及个人敏感的“难搞”话题，将智成过去遭人非议之说写进歌里，不仅有孤注一掷的自解与自嘲，也让歌曲多了一份想让人窥探究竟的好奇与新鲜度。

难搞”这件事到底是一种失败的人际关系还是一种与坏世界对抗的必要制衡；

《我本来就难搞》看似智成呈现出本人的自我态度，但实际上却是将现代人的一种相处之道写进歌里，歌词由老搭档彭学斌执笔，事实上歌曲要说的是因为个人对自我要求的高标坚持而造成令人觉得难搞的结果，所以要探讨的是“难搞”这件事到 底是一种失败的人际关系还是一种与坏世界对抗的必要制衡；自嘲诙谐意味的歌词搭上Funky主轴的节奏蓝调曲风，把观察谱成歌，把态度唱出来，再和歌手本身被扭曲的刻板印象相辉映，把智成这些年面对的难搞流言用最高EQ的方式接招回应，也算是智成在音乐上第一次勇敢正面，用最真实的表情诠释对生活的价值观。

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乐坛网络百万人气王“国民男友”Danny许佳麟执导拍摄新歌MV

为了让歌曲在视觉上同样有焕然一新的气象，MV找来乐坛网络百万人气王“国民男友”Danny许佳麟执导，许佳麟以在网络上翻唱改编歌曲出道，创作编曲录音拍摄全方位一脚踢，去年更在台湾发片发了首张个人专辑《国民幻想》，这次和智成的合作充满新鲜感，由于智成是许佳麟最欣赏的歌手之一，这次以乐坛后辈的身份执导格外紧张谨慎，拍摄前还失眠了好几个晚上，为了让智成有更绝然不同以往的形象，许佳麟舍弃智成过去大部分以故事性的剧情线为主的MV拍摄方式，而是纯粹以鲜艳的色调，青春的布景及2D的空间视觉，运用动感的肢体和紧凑的视觉节奏来呈现；许佳麟除了亲力亲为每一个画面设计兼摄影指导，更找来大马年轻优质编舞老师Jason加上八男二女鲜肉舞蹈员，全景在两家充满特色的网红咖啡馆进行拍摄，拍摄手法上充分营造年轻的欢乐气氛，智成也在MV中展现少见的舞技，以趣味感十足的舞蹈语言，色彩丰富的画面，将智成私下幽默搞笑的真性情充分体现出来，和舞者们一起轻松尬舞，打成一片，毫无违和感。



智成说 : 在现实生活中的他，总是尽最大的努力活得很立体，用各种角度去探索去体验，用自己的方法去炮制，滴成浓缩的汤汁去品尝个中滋味。这网络快餐新”视”代，运用年轻的想法“视觉” 希望能玩出创意也玩得快乐，别再被菱菱角角束缚着，如歌词中所说 “人生太短 我没有时间”、“完美之道 我有我的那一套”，不用懂我太多，用心搞懂自己比较重要。

（图摘自网络）