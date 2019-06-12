承认买毒忏悔道歉 B.I退出iKON！

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韩国三大经纪公司之一的「YG娱乐」旗下男团iKON，队长B.I（金韩彬）12日爆出买毒对话纪录。当中他说道：「想一辈子都吸那个！」他在IG道歉，并宣佈退出团队。

▲iKON队长B.I宣佈退出团队。（图／记者张一中摄）

儘管YG娱乐原先称「B.I与2016年毒品事件无关。」但B.I于12日下午在IG发表声明，开头先说道：「首先，对于我不适当的行为引起的争议，先表达真心的歉意。」并承认了买毒对话：「曾经在很辛苦的时候，依靠连了解都不应该的物品是事实。」但他也表示，最后因为害怕，其实并没有吸食。

B.I接着表达歉意，更宣布将退出iKON：「因为我的错误言行而受到伤害的粉丝们，我感到非常羞愧和抱歉。我将谦虚地反省自己的错误，并将退出团队。再次向粉丝以及iKON成员们诚挚表达歉意，对不起。」

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22岁的iKON成员B.I因担任创作主力，备受老闆梁铉锡喜爱，也是队中人气王。韩媒《DISPATCH》12日公佈B.I的对话纪录，显示他在2016年开始便使用大麻、LSD等毒品。当年4月份，B.I透过通讯软体KAKAOTALK向A某说：「颗颗颗，我想吸那个（指LSD）一辈子，那个强吗？」

A某当时回覆：「L那个（指LSD），在我们国家是一级毒品。」但B.I接着说：「我是问药效强吗？」、「想要几个都可以买到吗？」还发牢骚抱怨：「想买3个，最近要省点钱，你买的话不能打折吗？」更狂言：「我是为了成为天才才吸的。」因为想成为天才而走险路的他，也为自己的行为付出代价。

资料来源：ETtoday

日期：2019年6月12日