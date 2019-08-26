找来李铭顺演出！JJ林俊杰《对的时间点》MV今天首播！

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JJ林俊杰早前和新加坡樟宜机场合作推出全新单曲《对的时间点》，MV找来新加坡艺人李铭顺演出，也在今天首播了！

相信如果你有去过新加坡樟宜机场，都会对“森林谷”内的雨漩涡印象特别深刻，而《对的时间点》这首歌曲也以此为灵感。

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据悉，新加坡樟宜机场已经连续7年荣登“世界最佳机场”，早前揭幕的“星耀樟宜”更是让许多人惊喜，在“森林谷”中央的“雨漩涡”更是全世界最高的室内瀑布，高达40米！

看了MV会很想飞去新加坡！

所有照片和视频摘自网络