专辑 Album音乐 Music 找来李铭顺演出！JJ林俊杰《对的时间点》MV今天首播！ by Bryan 帝琰 26 August 2019 written by Bryan 帝琰 26 August 2019 Advertisement JJ林俊杰早前和新加坡樟宜机场合作推出全新单曲《对的时间点》，MV找来新加坡艺人李铭顺演出，也在今天首播了！ 相信如果你有去过新加坡樟宜机场，都会对“森林谷”内的雨漩涡印象特别深刻，而《对的时间点》这首歌曲也以此为灵感。 Advertisement 据悉，新加坡樟宜机场已经连续7年荣登“世界最佳机场”，早前揭幕的“星耀樟宜”更是让许多人惊喜，在“森林谷”中央的“雨漩涡”更是全世界最高的室内瀑布，高达40米！ 看了MV会很想飞去新加坡！ 所有照片和视频摘自网络 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 新海诚动画《天气之子》确定代表日本竞逐奥斯卡！ You may also like TWICE 第2支破四亿 MV诞生！ 23 August 2019 我们都听这些长大：曾疯狂一时的本地好歌（上） 23 August 2019 X1 公开第一组概念照！官方粉丝命名“One It”！ 20 August 2019 王源新专辑《源》全面解锁！六首歌让你认识不一样的「源」 19 August 2019 狂！防弹少年团BTS 3张专辑同登 Billboard 200 榜！ 14 August 2019 新晋女团Rocket Punch出道才5天，主打歌《BIM BAM BUM》MV点击率已突破1000万！ 13 August 2019 最强大韩流阵容！WkndFest Vol. 1: K-Pop Edition 首创演唱会，Tiffany Young、iKON、Momoland、Mamamoo 、(G)I-dle等人气团体830开唱！ 12 August 2019 强！BTS《DOPE》MV点击破5亿！ 9 August 2019 BTS师弟团TXT成员接连受伤 惟有延后回归！ 8 August 2019 吴青峰即将发行第一张个人专辑《太空人》！ 7 August 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.