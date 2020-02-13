戴口罩最常犯的错误有哪些？赶快来看看吧！

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最近市面上口罩频频缺货，也可以看见不少人外出时都会带上口罩，但是你的佩戴方式是否正确 呢？你是否有触犯了下列戴口罩的常犯错误？赶快来看看吧！

错误 1 | 口罩喷满酒精或高温蒸煮

即使是最普通的一次性医用防护口罩也是多层结构，外层阻水、中层阻隔微粒，内层吸湿。而外 层之所以能阻水，是因为借助了液体表面张力。最常见的利用液体表面张力的阻水材料，就是荷 叶，水珠落在荷叶表面不会散开吸收，只会形成水珠滑落。 口罩外层也有类似的阻水效果，如果用大量酒精或高温蒸煮处理口罩，会导外层材料变性，对水 （血液、唾液）的阻挡能力下降，口罩的过滤功能会大大降低，甚至失效。

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错误 2 |戴口罩不分正反

人呼出来的气体比较潮湿，而内层与口鼻接触，正好能吸湿保持口罩干燥，能阻挡病原体。如果 戴反，外层朝内，呼出的水蒸气无法透过，戴一会儿就湿了，口罩潮湿就丧失了阻挡作用。 正确的方法记住两句话：有颜色的面朝外，没颜色（白色）的面朝内。

错误 3|戴口罩漏气

口罩上方没有贴合，呼出来的气体都跑到眼镜上，而外界的病毒及其他有害微生物，也进到口罩 与脸颊之间。 口罩与人脸留有缝隙，呼吸时的气流会流向缝隙，会严重降低口罩的过滤作用。 正确做法是，戴口罩时多做两步：按按鼻子，贴紧下巴，越严实越好。

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