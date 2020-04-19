“我好想你，多希望你还在这里拥我入怀…” 科比妻子Vanessa心碎发文，纪念两人结婚19周年

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前NBA球星Kobe Bryant的遗孀Vanessa今凌晨在IG张贴两人亲吻的合照，配文“结婚19周年快乐，宝贝。我好想你。” 纪念两人结婚周年，一字一句让人心疼。

今天是Kobe Bryant与Vanessa结婚19周年的日子，无奈Kobe与女儿Gigi在直升机意外逝世后，两人如今只能阴阳相隔。Vanessa Bryant 今日凌晨先是张贴了Kobe 在2001年接受采访时被问及“为什么选择与Vanessa结婚？”的视频，配文写下“我的爱，我心之所在。”

而后，Vanessa再发出一张她与Kobe的亲密合照，照片中，Kobe将Vanessa揽入怀中，亲吻她的脸颊，Vanessa则露出灿烂笑容。Vanessa在配文中写下 “My king, my heart, my best friend. Happy 19th wedding anniversary baby. I miss you so much. I wish you were here to hold me in your arms. I love you. ❤️ （我的国王，我的心，我最好的朋友。结婚19周年快乐，宝贝。我好想你。。我爱你。）”。

今早她在IG再晒出一束红玫瑰的照片，称收到了以Kobe名义送来的玫瑰花，配文还 @了四个女儿的名字与花艺设计师与NBA球星Pau Gasol的名字。想来，应该是Pau Gasol夫妇托花艺设计师夫妇以Kobe的名义制作。