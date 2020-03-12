生活 Lifestyle 我国今新增9确诊 6人康复出院 by Tofu 12 March 2020 written by Tofu 12 March 2020 Advertisement 卫生总监拿督诺希山说，我国今日再增9宗冠状病毒病（冠病）确诊病例，以致我国累计病例已达158宗。 他在出席由首相署（特别任务）部长礼端尤索夫主持的冠病特别委员会会议后，接受记者访问时这样表示。另外他指出，另外有6名确诊病患康复，并获准出院。 根据《中国报》记录“中招”机构和学府名单，大家不妨看看是否曾经出没以下地点： Advertisement 卫生部也列出各州卫生局联系方式，若有任何疑问可联系以下号码： 资料来源：星洲日报、中国报 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post papi酱首晒一家三口合影 产后恢复快 网友大赞：气色很好！ You may also like 3分钟制作「渐层高颜值奶茶冰饮」教程大公开！萌翻少女心的渐层蓝白色饮料成爆款！ 12 March 2020 省下装潢费 | 10个让房子变漂亮的小技巧 12 March 2020 这4个地方都出现过确诊病例！受影响的地区目前已经进行全面消毒！ 12 March 2020 我国再暴增20宗 累计确诊149宗 11 March 2020 儿子从国外回来，接机时妈妈做的第一件事：拿消毒譬喷雾Spray他！网民笑翻：是我会干的事！ 11 March 2020 不懂有没有中招？卫生部教你[1分钟自我检测]是否患上新冠肺炎！ 11 March 2020 我国确诊病例持续增加！今再添12宗 累计病例共129宗 10 March 2020 #语录控：《这间公司有够烂！》 18 句贴近职场生活真心话 10 March 2020 女子控诉到高档餐厅吃了RM 679居然吃不饱！网友：物以稀为贵！ 10 March 2020 新内阁完整名单出炉！副首相职位悬空，4高级部长包揽内阁事务！ 10 March 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.