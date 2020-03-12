我国今新增9确诊 6人康复出院

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卫生总监拿督诺希山说，我国今日再增9宗冠状病毒病（冠病）确诊病例，以致我国累计病例已达158宗。

他在出席由首相署（特别任务）部长礼端尤索夫主持的冠病特别委员会会议后，接受记者访问时这样表示。另外他指出，另外有6名确诊病患康复，并获准出院。

根据《中国报》记录“中招”机构和学府名单，大家不妨看看是否曾经出没以下地点：

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卫生部也列出各州卫生局联系方式，若有任何疑问可联系以下号码：

资料来源：星洲日报、中国报