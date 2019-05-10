“我会比男生大胆！” 麦明诗坦认会选内衣取悦对方

Advertisement



麦明诗（Louisa）昨日出席内衣品牌活动，虽然她露香肩和秀纤腰，但看上去较密实。她解释昨日是sell睡衣，最重要功能性和舒服，问到平时在家穿什麽睡衣款式？Louisa笑言视乎心情和对手，若和男朋友睡呢？她笑言：「不要提我的伤心事呢！但将来对住老公，我会很有情趣，都几大胆，可能比男生更大胆。」Louisa又叫追求者不要送性感内衣给她，因她想主导件事，喜欢在过程中取悦对方，如果男方是知道的会很无瘾，所以都是由她选，有点自主较好，但也会问对方意见。

Advertisement



资料来源：明报

日期：2019年5月10日