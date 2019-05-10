娱乐 Entertainment明星 Celebrity “我会比男生大胆！” 麦明诗坦认会选内衣取悦对方 by Gigi 蕙绮 10 May 2019 written by Gigi 蕙绮 10 May 2019 Advertisement 麦明诗（Louisa）昨日出席内衣品牌活动，虽然她露香肩和秀纤腰，但看上去较密实。她解释昨日是sell睡衣，最重要功能性和舒服，问到平时在家穿什麽睡衣款式？Louisa笑言视乎心情和对手，若和男朋友睡呢？她笑言：「不要提我的伤心事呢！但将来对住老公，我会很有情趣，都几大胆，可能比男生更大胆。」Louisa又叫追求者不要送性感内衣给她，因她想主导件事，喜欢在过程中取悦对方，如果男方是知道的会很无瘾，所以都是由她选，有点自主较好，但也会问对方意见。 Advertisement 资料来源：明报 日期：2019年5月10日 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Gigi 蕙绮 previous post 狂热！夏天就是要参加音乐节！ next post Justin Bieber + Ed Sheeran = I Don’t Care You may also like Justin Bieber + Ed Sheeran = I Don’t... 10 May 2019 恐怖电影《It》续集《It: Chapter 2》预告终于曝光！ 10 May 2019 港媒曝陈法拉即将嫁法籍男友 10 May 2019 男神张孝全已结婚当爸？！ 经纪人回复：是开心的好事 9 May 2019 韩剧《监狱医生》爆红，豆瓣评分高达9.1！ 9 May 2019 袁咏仪遗憾没生多一个 张智霖：我和别人生？ 9 May 2019 《皮卡丘》102分钟正片大曝光？遭Ryan Reynolds逮个正着！ 粉丝看完「气到笑」：好疗愈 9 May 2019 杨洋和她在恋爱？已是第三波爆料！ 9 May 2019 超人爸爸宋一国晒大韩民国万岁手画贺卡 网友直呼：好温馨！ 8 May 2019 再被爆“整容改运”！范冰冰鼻子前后大不同？ 8 May 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.