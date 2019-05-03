戏里戏外宠妻的钢铁人 因妻子一句话 改变了一生！

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近日Marvel上映的11年经典之作《复仇者联盟4：终局之战》（Avengers：Endgame）绝对是全球都在争议的话题。而说到这部电影，主要灵魂人物，绝对是Marvel票房担当的钢铁人Robert Downey Jr！



虽然现在的 Robert Downey Jr 已经是荷里活炙手可热、身价最高的男影星之一，不过其实风光背后，他所经历过的人生绝对并非大家想像中如此顺利！有谁想到，现在在银幕前那个浑洒自如、魅力万千的 Ironman ，年轻时竟然是个不折不扣的瘾君子，更曾经两度因为吸毒被捕被判监？

自小就出身演艺世家的罗拔唐尼，因受到作为独立电影人的父亲提携，出道不久已经凭《卓别灵传》（Chaplin）荣获金球及奥斯卡影帝提名，不过也因为父亲的影响，因而染上毒瘾。

8岁已接触大麻的他，年轻时不但染有吸毒、酗酒等的坏习惯，更曾经因为超速驾驶而被警察截停，其后更被发现他赤裸身体，车上更有海洛英、可卡因和手枪。一年后，他又再因为吸毒被捕，被判入勒戒所服刑1年。

「吸毒就像拿着一把枪在自己嘴巴里，手指头扣着板机；而我就是喜欢枪械的味道。」

多次被拍到吸毒后神智不清在街上游荡，纵然 Robert Downey Jr 多有观众缘、多有舞台魅力也好，负面形象也让不少导演及监制却步。

直至2003年才正式戒毒成功的他，因为接拍电影《鬼影人》（Gothika）而跟当时担任该电影监制的现任妻子Susan 邂逅，在之前曾经经历过一段婚姻的他，纵然对爱情仍然抱有阴影，不过却因为Susan 而走出阴霾。

「除非你彻底戒毒，不然我不会答应你的求婚。」

迅速坠入爱河的他，就在 Susan 30岁生日前向她求婚，不过 Susan 答应的条件是「Robert必须要彻底戒毒」。也因为心爱的人的一席话，让多年来一直被毒瘾缠扰的 Robert Downey Jr 下定决心戒毒。

「每个成功男人背后，都有一个令人难以置信的女人。遇上Susan就是我人生中最大的幸运。」

在彻底戒毒之后，虽然不少人对 Robert Downey Jr 仍然抱有怀疑的态度，不过他的努力让观众看见了！他的演艺事业不但再度起飞，更在 2008 年接拍了影响他一生的电影－《钢铁人》（Iron Man），自此不但成为 Marvel 的灵魂人物，更让他成为炙手可热的一线大咖！

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而Robert Downey Jr不但常常被媒体拍到他总爱黏着老婆，更总是拍到他树熊抱、求亲亲的甜蜜画面，让人不禁联想起他在电影里与Pepper 的高甜戏份，无论戏里戏外都绝对是位不折不扣的爱妻号！

只能说，Iron Man 这个角色绝对只有 Robert Downey Jr 能够驾驭，而在大家心目中这世界也只有一位Iron Man！

资料来源：presslogic-girlstyle女生日常